Nowe seriale, ekskluzywne programy, prapremiery TV, kolekcja Discovery+ wiosną w Playerze

• Platforma Player.pl na wiosnę

• Wśród premier nowe seriale oryginalne, ekskluzywne programy rozrywkowe, programy przed emisją w telewizji oraz kolekcja Discoveery+

• Premiera filmu "Listy do M. 4"

Najnowszym hitem platformy Player.pl jest premiera komedii romantycznej, która po raz pierwszy w historii odbyła się tylko w internecie. Po latach przygód na drodze Mela pojawia się kobieta - Dagmara − która postawi jego życie na głowie. Zasadnicza bizneswoman, przedstawicielka londyńskiej centrali w Agencji Mikołajów, przyjeżdża do Polski, by wprowadzić zupełnie nowe korporacyjne porządki. Kosa trafia na kamień, a między dwoma twardymi charakterami zaiskrzy. U Lisieckich, jak zwykle, okres świąteczny spowoduje spięcia. Po jednej z małżeńskich awantur Szczepan postanowi udowodnić Karinie, że warto wierzyć w ludzi! Ale czy wyjdzie mu to na zdrowie? Natomiast w relacji Wojciecha i Agaty pojawi się gość z przeszłości − Arek nagle zapuka do drzwi. Ku zdziwieniu domowników chce zostać na Wigilii. Widzów pewnie nie zaskoczy, że w związku Karoliny i Filipa też pojawiają się zawirowania. Wszystko za sprawą młodej policjantki Moniki. W tej części poznamy także utalentowanego ulicznego grajka Igora, z niejasną przeszłością, oraz Stefana, wycofanego programistę-pracoholika, który już dawno zapomniał o "magii świąt". Źle zaadresowana przesyłka sprawi jednak, że tegoroczne Boże Narodzenie będzie musiał przeżyć nie w świecie wirtualnym, ale rzeczywistym...Wiosną także premiera serialu komediowy Player Original, czyli codzienne życie... bez lukru. Bohaterami są dwie pary. Odrobinę spanikowani i zagubieni Ada i Szymon, którzy powitali właśnie na świecie pierwsze dziecko. Drugim rodzicielskim teamem są ich sąsiedzi, zaprawieni w bojach Ewa i Szymon - niedawno urodziła się im druga córka. Całą czwórkę połączy niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, jakim jest posiadanie potomstwa. Z dziećmi na pokładzie emocje najwyższych lotów są gwarantowane! Bo przecież nie każdy potrafi ubrudzić bluzkę "na specjalne okazje" tuż przed wyjściem. I chwilę po opuszczeniu domu (najlepiej w kombinezonie) przypomnieć sobie, że pilnie trzeba skorzystać z łazienki. Natychmiast! I najwięcej mieć do powiedzenia wtedy, kiedy do mamy dzwoni ważny telefon. A każda potencjalna chwila ciszy może być początkiem prawdziwej domowej katastrofy.Kolejna serialowa propozycja Player Original to. Agnieszka Polkowska nie ma wątpliwości, że udało jej się złapać niebezpiecznego przestępcę, seryjnego mordercę pozbawiającego życia młode, religijne kobiety. Teraz, gdy w wyniku śledztwa Piotr Wolnicki został postawiony przed sądem, wydaje się, że wyrok może być tylko jeden. Czy charyzmatyczny religioznawca przekona organ wymiaru sprawiedliwości i odzyska wolność? Drugi sezon odkryje przed widzami dramatyczne wydarzenia z przeszłości głównego bohatera. W jego życiu pojawi się Lila, kobieta, z którą Wolnickiego łączy wyjątkowa więź i tajemnica z czasów młodości. Obecność Lili przywróci wspomnienie tragicznego zdarzenia, ale jednocześnie będzie dla Piotra szansą na konfrontację z brutalną prawdą o sobie.Wśród wiosennych nowości także. Chyłka nie ma wątpliwości. Piotr Langer junior jest zdolny do wszystkiego. Jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa Magdzie i Darii jest spełnienie jego żądań. Prawniczka rezygnuje z wyjazdu i wraca do kancelarii, by zgodnie z jego poleceniem zająć się obroną ojca. Obertał to główny podejrzany w sprawie o morderstwo Piotrowskiego, psychopaty odpowiedzialnego za śmierć żony i córki Bukano. W tym samym czasie do kancelarii Żelazny & McVay zgłasza się para, która twierdzi, że zatrzymany pod zarzutem próby zamachu terrorystycznego młody mężczyzna to ich adoptowany syn, zaginiony przed laty w Egipcie. Rodzice są przekonani o niewinności Przemka. Chcą, by obroną zajęła się Joanna Chyłka. Prawniczka zgadza się bez wahania. Sprawa zyskuje rozgłos w mediach, dodatkowo będzie to niepowtarzalna okazja, by zmierzyć się na sali sądowej ze sławnym prokuratorem Paderbornem i wrócić na sam szczyt. W kolejnej odsłonie produkcji Player Original Chyłka, pod wpływem manipulacji Langera, zostanie zmuszona, by skonfrontować się z ojcem. Mimo wielu lat, które upłynęły od tragicznych wydarzeń opisanych w cymelium, nigdy nie zdołała naprawić z nim relacji. W jej życiu osobistym zajdzie nieoczekiwana zmiana. Wiadomość, którą otrzyma, zmusi ją do rezygnacji z ulubionych nawyków i przyzwyczajeń.Z kolei w nowym programie realitynie ma zasad. Uczestnicy poddawani są nieustannym próbom, nie wiedząc do końca jaki jest ich cel. Dziesięcioro nieznajomych - pięciu mężczyzn i pięć kobiet − spędzi dwa tygodnie na jednej z wysp Oceanu Atlantyckiego. Luksusowy hotel, piękne plaże, drinki z palemką. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać na drogie wakacje, ale pod zasłoną urlopu marzeń kryje się zacięta walka o wygraną. Na śmiałków czeka długa lista zadań - często szokujących - do wykonania oraz całkowity brak reguł. Uczestnicy nie wiedzą co ich czeka za rogiem ani czy przejście próby będzie równać się z dalszym udziałem w programie. Tutaj jedno jest pewne: wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie i pod nadzorem obserwującego wydarzenia z oddali "Króla Lwa", który surowym okiem oceni swoich poddanych.Nowy program MTVto powrót największych imprezowiczów "Warsaw Shore". Tej wiosny uwielbiani przez widzów uczestnicy poprzednich edycji niespodziewanie wracają. Mała Ania, Klaudia, Alan, "Ptyś", "Pedro", "W.G." oraz oczywiście niezastąpiony "Stifler". Ale tym razem zasiadają w loży VIP - na kanapie przed telewizorem - i będą wspominać najlepsze momenty minionych sezonów.Tradycyjnie w Playerze na fanów czekają ekskluzywne - aż 60-minutowe - odcinki programu. Zostały one wzbogacone dodatkowymi, często pikantnymi scenami, które nie weszły do odcinków na antenie Siódemki. Coweekendowe eliminacje również są poszerzone o dodatkowe treści. Podobnie jak przy poprzednich edycjach, na użytkowników Playera czeka również bogata kolekcja ekskluzywnych materiałów dodatkowych. Specjalnie dla fanów Klaudia El Dursi skomentuje wydarzenia w hotelu i przeprowadzi intymne rozmowy z uczestnikami w cyklu "Klaudia z raju". Do tego Player oferuje również "Bonusy z raju" - tajemnicze rozmowy, szalone zabawy, skrywane plany i kłótnie, które nigdzie indziej nie ujrzą światła dziennego. A na deser "Mądrości z raju", czyli życiowe historie i złote myśli uczestników.Co piątek w Playerze pojawi się paczka aż pięciu nowych odcinków serialu, nowej codziennej propozycji TVN. To historia, która od pierwszej minuty trzyma w napięciu. Każdy epizod przedstawia śledztwo w innej sprawie: tajemnicze morderstwo, zaginięcie młodych dziewczyn, porwanie dziecka, handel ludźmi. To pierwsza produkcja serialowa pokazująca kolejne etapy śledztwa − od miejsca zbrodni, odnalezienia zwłok, do prosektorium, laboratorium i sali przesłuchań - z naprawdę bliska.Druga serialowa nowość TVNrusza co prawda równo z anteną, ale 17 lutego w Playerze będzie można zobaczyć aż dwa odcinki. Ta opowieść łączy w sobie wątki prawnicze z medycznymi. Główną osią fabuły jest walka Julii Żurawskiej o oczyszczenie męża Andrzeja z zarzutów kryminalnych. Trzeci oraz kolejne epizody również dostępne będą siedem dni przed anteną.Siedem dni przed premierą na antenie, fani Playera zobaczą również program. To nowy format reality, ale w zupełnie innym wydaniu! Tutaj główną rolę odegra wrażliwość na drugiego człowieka i wzajemna pomoc. Ci, którym w życiu się udało, chcąc podziękować za szczodrość losu, postanawiają wyciągnąć dłoń do tych gorzej sytuowanych.Taka sama formuła emisji czeka. Najbardziej znana polska projektantka wnętrz po raz kolejny rusza w podróż po kraju, aby znaleźć osoby, które poświęcają się dla innych. Metamorfoza domu lub mieszkania będzie prezentem od ich bliskich za lata wyrzeczeń i bezinteresowną pomoc. Jesienią program poruszył serca widzów, a w tej edycji czeka na nich jeszcze więcej pięknych historii!Również siedem dni przed emisją w TV będzie można oglądać najnowszą odsłonę. Znany i lubiany format stawia dwójkę nieznajomych przed bardzo trudnym wyborem. Stworzona przez ekspertów pary - na podstawie wnikliwej analizy - po raz pierwszy spotkają się na ślubnym kobiercu. Według opinii specjalistów pasują do siebie idealnie. Na podjęcie decyzji, czy wybierają wspólną przyszłość w związku małżeńskim, mają zaledwie chwilę. Czy się odważą? I − co ważniejsze - czy nie pożałują wybranej przez siebie drogi?Prapremiery w Playerze mają także najpopularniejsze programy lifestylowe. W tym sezonie - siedem dni przed emisją na antenie − wracają nowe odcinki m.in.:czy. Fani motoryzacji też znajdą coś dla siebie, gdyż wraz z nowym sezonem pojawią się premierowe odcinki kultowych formatów z serii "Turbo", m.in.:czy. Do prapremier dołączy także tegoroczna nowość". Program opowiada o Polakach, którzy żyją za granicą. Czy obca ziemia jest im bliska?Cały czas w Playerze można przedpremierowo oglądać najnowsze epizody ulubionych seriali codziennych Siódemki:Dodatkowo Player rozwija ofertę programów reality, kręconych w gorących klimatach i pięknych okolicznościach przyrody. Wielbiciele "Hotelu Paradise" na pewno znajdą coś dla siebie. Już teraz w serwisie można obejrzeć w binge'u trzy wyjątkowe propozycje:, "oraz. Do tego grona niebawem dołączą kolejne tytuły.Discovery+ to globalny serwis streamingowy Discovery, oferujący najlepsze treści non-fiction na świecie. W Polsce discovery+ ruszyło w grudniu 2020 r. w ramach oferty Playera. Użytkownicy serwisu otrzymali wyłączny dostęp do produkcji własnych Discovery − discovery+ Originals oraz popularnych polskich i zagranicznych serii w ramach kategorii tematycznychTej wiosny do discovery+ dołączy najnowszy 12. sezon. Przed widzami kolejne perypetie najbardziej znanych złomiarzy w Polsce. W tym biznesie - jak w życiu - fortuna kołem się toczy. Czasem na naszych bohaterów czeka pasmo sukcesów, a czasem niespodziewane krachy. Jak zawsze − będzie zabawnie, rodzinnie i... brudno. W tym sezonie po raz ostatni widzowie zobaczą ukochanego Marka "Krzykacza" Pawłowskiego, który niespodziewanie od nas odszedł. Na otwarcie serii twórcy "Złomowiska.PL" przygotowali odcinek specjalny, gdzie wspominają "Króla Złomu". Epizod ten również dostępny będzie w discovery+ na Playerze.Do discovery+ dołączyła (i nadal się powiększa!) kolekcja filmów dokumentalnych, tworzonych specjalnie z myślą o widzach w Internecie. Wśród tytułów discovery+ Originals znajdują się:. Przed widzami także premiera dwóch ważnych obrazów dokumentalnych. Pierwszy z nich to, a drugi to film o wyścigu po szczepionkę na COVID-19. Ich emisja łączona jest z premierą antenową na Discovery Channel.Player to także nieustannie rozwijająca się kolekcja filmów! Dzisiaj składa się na nią blisko 800 tytułów na życzenie oraz bogaty wybór hitów kinowych dostępnych w pakietach podstawowych - i ich liczba nieprzerwanie rośnie. W tej formule swój debiut zaliczyła czwarta już odsłona kultowej serii "Listy do M.". A już wiosną do tej listy dołączą także m.in. dwie części sagi "John Wick", "Atomic Blonde", "Hellboy", "Nice Guys. Równi goście" oraz "Praziomek"