Nowy serial o bohaterach DC. "Superman i Lois" w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Superman i Lois" to najnowszy serial Warner Bros. Television na podstawie bohaterów komiksów DC.

• Premiera w HBO GO

W serialu "Superman i Lois", Tyler Hoechlin jako najsłynniejszy na świecie superbohater oraz Elizabeth Tulloch w roli najbardziej znanej dziennikarki rodem z kart komisu, nie radzą sobie ze stresem, presją i złożonością bycia rodzicami w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Aktorzy już wcześniej wcielali się w te kultowe postaci w wielu odcinkach produkcji o suberbohaterach z uniwersum Arrowverse.Obok Tylera Hoechlina oraz Elizabeth Tulloch w produkcji występują: Erik Valdez, Jordan Elsas, Alexander Garfin, Inde Navarrette, Wolé Parks oraz Adam Rayner, a także Dylan Walsh i Emmanuelle Chriqui.Serial "Superman i Lois" powstał na podstawie bohaterów komiksów DC, wykreowanych przez Jerry'ego Siegela oraz Joe'go Shustera. Producentem serialu jest Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros. Television. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Greg Berlanti, Todd Helbing, Sarah Schechter oraz Geoff Johns.Premiera serialu "Superman i Lois" (Superman and Lois) zaplanowana została na 24 lutego 2021 roku w HBO GO.