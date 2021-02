Player staje się serwisem subskrypcyjnym. Nowa oferta, od teraz tylko płatny dostęp do treści

Łukasz Szewczyk

• Rozrywkowa platforma Player.pl wprowadza nową ofertę

- tłumaczą zmiany twórcy Player.plOd wtorku (16 lutego 2021) dostępna jest nowa oferta rozrywkowej platformy Player.pl . Treści dostępne są w ramach jednego z dwóch podstawowych, płatnych pakietów. Pierwszy pakietgwarantuje dostęp do pełnej zwartości pakietu Player, ale z reklamami w ograniczonej ilości, za który można zapłacić jednorazowo 8 zł za 30 dni, lub wypróbować w abonamencie z ceną 4 zł za pierwsze 30 dni i 8 zł za każde kolejne 30 dni. Z kolei drugi pakiet b]PLAYER bez reklam[/b], z materiałami w jakości 4K i z możliwością pobierania odcinków niektórych tytułów, dostępny jest w promocyjnej cenie 7,50 zł za pierwsze 30 dni i 15 zł za każde kolejne 30 dni. Dodatkowo platforma przygotowała specjalne oferty promocyjne, jak na przykład roczny dostęp do oferty bez reklam w cenie 50 zł.W płatnym Playerze użytkownicy, jak dotychczas otrzymują dostęp do nowych odcinków ulubionych seriali i programów przed emisją w TV, oraz programów oryginalnych, jak "Listy do M 4", "Chyłka 4" czy "Hotel Paradise 3 Extra".W serwisie dostępny jest także pakiet, który dodatkowo zapewnia dostęp do 27 kanałów telewizyjnych na żywo (m.in. TVN24, Discovery Channel, TVN Style, TVN Turbo, nSport+, Domo+, Kuchnia+, Planete+, Ale kino+). Pakiet dostępny jest w promocyjnej cenie 15 zł za pierwsze 30 dni i 30 zł za każde kolejne 30 dni. Do wyboru są także pakiety(45 zł za 30 dni),(25 zł za 30 dni) oraz(15 zł za 30 dni).