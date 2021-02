Wiosenna ramówka Telewizji Polsat w Ipli. Przedpremiery seriali, nowe programy

Łukasz Szewczyk

• Użytkownicy serwisu internetowego Ipla mogą już oglądać npowe seriale oraz produkcje rozrywkowe z wiosennej oferty programowej Telewizji Polsat.

• Wśród nowości będzie można zobaczyć, przed emisją w telewizji i bez reklam, trzy seriale: "Kowalscy kontra Kowalscy", "Piękni i bezrobotni" oraz "Komisarz Mama", który dostępny jest od razu w całości.

Najbliższe dni przyniosą ze sobą wiele przedpremierowych propozycji. W pakiecie IPLA PREMIUM można już zobaczyć cały sezon nowego serialu -- z Pauliną Chruściel w roli głównej. Jest to pełna ciepła i humoru opowieść o zawodowych i życiowych perypetiach utalentowanej śledczej i jednocześnie matki czwórki niesfornych urwisów.Wśród wiosennych propozycji znajdą się także dwie nowe produkcje komediowe, które użytkownicy serwisu internetowego IPLA, będą mogli oglądać przed emisją w TV. Pierwszy z nich, dostępny od 19 lutego, to serial- dowcipna opowieść o dwóch polskich rodzinach z różnych sfer społecznych, których losy połączą się w nieoczekiwanych okolicznościach. Ekranowe małżeństwa tworzyć będą Marieta Żukowska i Piotr Adamczyk oraz Katarzyna Kwiatkowska i Wojciech Mecwaldowski. Drugą nowością jest tytuł, serial twórców kultowego "Ucha prezesa", o współczesnych problemach Polaków, którzy żadnej pracy się nie boją. Główne role w tej produkcji grają znani polscy satyrycy Robert Górski i Mikołaj Cieślak. Tytuł niebawem będzie dostępny w pakiecie IPLA PREMIUM (premiera telewizyjna obydwu tytułów odbędzie się 6 marca).W pakiecie IPLA PREMIUM pojawią się także dobrze znane widzom popularne. Aż trzy przedpremierowe odcinki serialu zostały udostępnione już dziś (w telewizji emitowane od 4 marca). Niezwykła relacja łącząca tytułowe przyjaciółki, skomplikowane więzy rodzinne, uczuciowe oraz sukcesy i porażki sprawiają, że fani z ciekawością śledzą losy bohaterek od prawie 9 lat. Nowy sezon przyniesie nowe miłości, ale także zmartwienia - zobacz, jak poradzą sobie z nimi bohaterki.Wiosenna ramówka to również znane widzom propozycje programowe emitowane codziennie, m.in., które w IPLI będzie można oglądać przed emisją w telewizji - będą dostępne już od piątku, 26 lutego.Po sukcesie poprzednich edycji już 28 lutego wraca uwielbiany przez widzów program. To już trzeci sezon randkowego reality show, którego uczestnicy szukają pary na całe życie. Premierowy odcinek trafi do IPLA PREMIUM godzinę przed premierą telewizyjną. Kolejne fani będą mogli oglądać w IPLI od godziny 20.00 od poniedziałku do piątku oraz w niedziele - także przed emisją w TV. Program poprowadzi Karolina Gilon.Wtorkowe wieczory uatrakcyjni jeden z najbardziej elektryzujących show świata, którego uczestnicy mierzą się z niezwykle trudnymi przeszkodami i własnymi lękami. W tym sezonie na torze pojawią się m. in. znane pięściarki Ewa Piątkowska i Sandra Drabik, mistrzyni świata w kickboxingu Róża Gumienna, a także była Miss Polski i Miss Universe Olga Buława. W wiosennej ramówce nie zabraknie również kolejnego sezonu, którego uczestnicy muszą jak najwierniej odtworzyć występy gwiazd zarówno polskiej, jak i zagranicznej sceny muzycznej. Nowym dniem transmisji pełnego dobrego humoru programu będzie piątek, o godz. 20:05. W czternastej edycji metamorfozy przejdą: Tamara Arciuch, Maja Hyży, Anna Maria Sieklucka, Magda Narożna, Lesław Żurek, Michał Meyer, Piotr Gawron-Jedlikowski i Paweł Góral. Premiera 5 marca. Z kolei w niedziele powróciod lat towarzyszący widzom Telewizji Polsat. Wszystkie te pozycje w IPLI będzie można oglądać tuż po emisji na antenie Polsatu.Wiosna to także nowy format o wnętrzach. Pierwszy odcinek programu na antenę Telewizji Polsat trafi 7 marca o godz.17.35, a zaraz po emisji telewizyjnej do IPLI. Sześciu zdolnych projektantów będzie starać się o tytuł najlepszego projektanta wnętrz, nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych oraz uznanie jurorów i widzów.Ponownie pojawi się także flagowy program stacji, który dostarcza widzom wielu wzruszeń i dobrych emocji. Pierwszy, przedpremierowy odcinek w IPLI będzie można obejrzeć już 24 lutego, a kolejne będą udostępniane w serwisie także przed emisją na antenie, w środy i czwartki.Wiosenne propozycje Telewizji Polsat zapewnią widzom wiele pozytywnych emocji i humoru. Tradycyjnie, z myślą o swoich widzach, IPLA przygotowała dodatkowe materiały pokazujące kulisy powstawania seriali i programów oraz wywiady z aktorami. Na czerwonym dywanie pojawi się wiele gwiazd. Małgorzata Socha opowie o nowych perypetiach i relacjach "Przyjaciółek", Katarzyna Kwiatkowska przybliży niezwykłą historię rodzin "Kowalskich", a Jerzy Mielewski zdradzi, jak wielkie emocje towarzyszą uczestnikom "Ninja Warrior Polska". Wywiady z ulubionymi gwiazdami i bohaterami programów są dostępne w IPLI bezpłatnie jako dodatkowa porcja rozrywki.