Rusza nowy serwis VOD FilmBox+. Zastąpi FilmBox Live

Łukasz Szewczyk

• Grupa Kino Polska TV uruchomiła serwis streamingowy FilmBox+.

• Usługa jest dostępna przez stronę internetową Filmbox.com, aplikację na urządzenia mobilne oraz aplikacje w telewizorach.

FilmBox+ oferuje dostęp zarówno do biblioteki treści VOD, jak i do kanałów telewizyjnych z portfolio Grupy Kino Polska TV emitowanych na żywo przez 24 godziny na dobę. FilmBox+ jest następcą dotychczasowej usługi FilmBox Live. Serwis działa na nowej infrastrukturze technologicznej, zyskał łatwiejszy w obsłudze, przyjazny użytkownikowi interfejs, możliwość oglądania treści na czterech urządzeniach w tym samym czasie, a także specjalnie przygotowaną dla użytkowników ofertę programową, składającą się m.in. z filmów, seriali i dokumentów.- komentuje Berk Uziyel, Prezes firmy SPI International, która jest większościowym akcjonariuszem Kino Polska TV SA.Platforma umożliwia wybór jakości materiałów (od 360p do 1080p) lub jej automatyczne dostosowanie do szybkości połączenia (tzw. adaptive bitrate). Aplikacja korzysta również z nowego, specjalnie zaprojektowanego playera, daje możliwość streamingu obrazu z aplikacji na telewizor przez usługę ChromeCast lub AirPlay oraz możliwość dodawania treści do listy ulubionych filmów czy seriali. W najbliższych miesiącach zostanie wprowadzona usługa Smart Collection, czyli algorytmicznego dobierania treści dla użytkownika (pod kątem jego nastroju, ulubionego gatunku lub specjalnej okazji).FilmBox+ oferuje szeroki wybór treści od największych dystrybutorów na świecie, w tym hollywoodzkie hity kinowe z udziałem aktorskich gwiazd i perełki kina niezależnego, a także treści tematyczne. Obecnie użytkownicy FilmBox+ mogą oglądać ponad tysiąc hitów filmowych podzielonych na 13 kategorii i 11 kanałów telewizyjnych na żywo (Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Gametoon HD, FilmBox Premium HD, FilmBox Extra HD, DocuBox HD, Fashionbox, Fast&Fun Box HD, 360 Tune Box, FilmBox Arthouse).Użytkownicy FilmBox+ mogą korzystać z serwisu bezpośrednio na stronie Filmbox.com, przez aplikację FilmBox+ na urządzenia mobilne z dostępem do internetu (Android, iOS) oraz przez urządzenia kompatybilne z Android TV.FilmBox+ początkowo będzie kosztował 14,99 zł miesięcznie przy zakupie jednorazowym oraz 9,99 Pzł miesięcznie przy zakupie subskrypcji na rok.