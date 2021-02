Amerykańska odsłona "Top Gear" w Discovery+

Łukasz Szewczyk

• W Playerze dostępny jest już program "Top Gear Ameryka", nowy tytuł Discovery+ Originals.

• Jest to amerykańska odsłona popularnegp motoryzacyjnego show. Tym razem w roli prowadzących zobaczymy aktora Daxa Sheparda, komika Roberta Corddry'ego oraz eksperta samochodowego Jethra Bonvigdona.

"Top Gear" to największe na świecie rozrywkowe show motoryzacyjne. Oryginalna brytyjska wersja programu zadebiutowała w 2002 roku. Szacuje się, że do tej pory dotarła do 350 milionów widzów na świecie w ponad 200 krajach. Przez 25 sezonów seria zachwycała widzów na całym globie wyjątkowym połączeniem rozrywki, humoru i wiedzy o samochodach. "Top Gear Ameryka" to nowe spojrzenie na klasyczny format "Top Gear". Program prowadzi wybuchowe amerykańskie trio - aktor Dax Shepard, aktor i komik Rob Corddry i znany ekspert i dziennikarz samochodowy Jethro Bovingdon. Powraca też niezastąpiony - i owiany tajemnicą - kierowca Stig.Jak przystało na "Top Gear", Dax, Rob i Jethro przyglądają się branży motoryzacyjnej z charakterystycznym dla formatu przymrużeniem oka, poddając samochody kreatywnym i autorskim testom. W każdym odcinku podkreślają to co kochają w samochodach i nieuchronnie spierają się o to, czego nie lubią. Tradycyjnie w odcinkach nie zabraknie komicznych wpadek i dużej dozy humoru.W "Top Gear Ameryka" widzowie zobaczą godne zaufania pick-upy, szybkie supersamochody, ekskluzywne SUVy czy piękne hot rody. Wśród czterokołowych gwiazd tego sezonu znajdą się m.in. Lotus Evora, Corvette C8, McLaren GT 2020, Dodge Charger Hellcat Widebody, Vector W-8 czy Polaris Rzr.Format został wyprodukowany przez BBC Studios w Los Angeles dla MotorTrend, należącego do Discovery producenta treści motoryzacyjnych. W Polsce "Top Gear Ameryka", jako tytuł Discovery+ Originals, wzbogacił kolekcję Discovery+ dostępną wyłącznie na Playerze.