Wiosna w TVP VOD: Premierowe filmy i seriale, rozrywka, archiwa TVP, produkcje BBC

Łukasz Szewczyk

• Premierowe filmy i seriale, powrót do przeszłości z unikatowymi archiwaliami oraz rozrywka - taka będzie wiosna w TVP VOD

• Nie zabraknie również sprawdzonych formatów i kolejnych sezonów ulubionych seriali, a także zrealizowanych z rozmachem seriali BBC.

Wiosnę w TVP VOD zapoczątkował pierwszy sezon mini serialu, ekranizacja największego dzieła uwielbianej przez czytelników Eleny Ferrante o trwającej ponad 60 lat kobiecej przyjaźni. Drugi sezon serialu dostępny będzie w TVP VOD od kwietnia. Zaintryguje takżeze zjawiskową Anyą Taylor-Joy. Wśród premier serialowych w TVP VOD pojawią się także m.in.- przejmujący dramat historyczny rozgrywany na tle kolonialnych Indii, najnowszy remakeo ciężkiej, ale i wdzięcznej pracy młodego weterynarza, i laureatka Złotych Globów -z genialną kreacją Helen Mirren. Od marca do maja, w każdą niedzielę TVP VOD zaprasza na premiery całego sezonu nowego tytułu serialowego, a dodatkowo w piątki i soboty od marca do czerwca na extra premiery kolejnych odcinków wybranych tytułów.Z nowości fabularnych TVP VOD, prezentowanych w ramach kolekcji Wolne soboty, warto wymienić m.in. dramato chorującym na stwardnienie zanikowe boczne wybitnym fizyku Stephenie Hawkingu, z fenomenalnym Benedictem Cumberbatchem. Emocji dostarczy także obsypany nagrodamiKena Loacha o bezduszności biurokracji, rozbawi i wzruszyo kulisach przygotowania koncertu w domu spokojnej starości. W wielkanocny niedzielny poranek na najmłodszych czekać będą także animacje o superbohaterach, m.in.o paczce przyjaciół ratujących dżunglę z rąk misia-terrorysty, czy, w której dwaj Galowie kolejny raz odpierają atak Rzymian na wioskę.Dla miłośników wysmakowanych produkcji od BBC, TVP VOD przygotowało "Weekend wielkich powrotów" - w pierwszych dniach kwietnia widzowie wrócą do całych sezonów ulubionych tytułów, m.in.:, szerokiego wyboru ekranizacji Jane Austen (m.in.), a także bawiących do łez komedii, m.in.czyWiosna w TVP VOD to kontynuacja ulubionych seriali produkcji TVP, których premierowe odcinki dostępne będą jak zwykle przed emisją w telewizji. Na vod.tvp.pl można będzie oglądać odcinki m.in. 3. sezonuczyZ międzynarodowych kontynuacji serialowych zobaczymy ponownie cieszące się olbrzymią popularnością tureckie produkcje:oraz wspaniale przyjętą rosyjską. Z zagranicznych nowości antenowych, dostępny będzie ukraiński serialo historii nauczycielki Valerii, która na skutek wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu i kłamstwa odrzuconego adoratora zostaje rozdzielona z ukochanym na kilkadziesiąt lat, a także francuska produkcja- o tajemniczej śmierci panny młodej i mrocznych sekretach rodziny.Nie zabraknie także premier spektakli Teatru Telewizji, serii dokumentalnych "Geniusze i marzyciele", "Sekretne życie kotów" (nowość), a także kontynuacji popularnych programów rozrywkowych i teleturniejów, m.in. 4. sezonu "The Voice Kids", 3. sezonu "Dance Dance Dance", 3. sezonu "To był rok!", "Kabaretu. Super Show Dwójki", "Koło fortuny", "Va banque", "Jaka to melodia?" "Familiada", "Postaw na milion".Wiosna w TVP VOD to także zbiór unikalnych archiwaliów. Od 3 marca, w ramach cyklu Klasyczna środa, TVP VOD zaprezentujem.in. "Jańcio Wodnik" z poruszającą kreacją Franciszka Pieczki, "Wniebowzięci" z niezapomnianym duetem Maklakiewicz-Himilsbach czy "Spis cudzołożnic" z Jerzym Stuhrem, a od 31 marca także, m.in. "Pan Jowialski" (1976), "Trzy po trzy" (1977) czy "Pierwsza lepsza" (1974). Widzowie powrócą do przeszłości i pierwszych produkcji z historii Telewizji Polskiej, oglądając od 18 marca(m.in. spektakle "Samolot do Londynu", "Amerykańska guma do żucia Pinky", "14 maja o północy", "Umarły zbiera oklaski", "Śmierć w samochodzie", "Upiór w kuchni") oraz od 13 maja spektakle(m.in. "Skrzydełka", "Tajemnica szkolnego dzwonka", Zwierzoczłekoupiór", "Serce"). Od 13 marca sobotnie poranki rozpocznie program dla dzieci i młodzieży, a od 5 kwietnia w tygodniu kultowy program dla młodzieży, z nieodżałowanym Marcinem Kołodyńskim i nastoletnią Pauliną Chylewską. Wakacje zainauguruje cykl "Klasyczne teatralne czwartki", w ramach którego zostaną pokazane przedstawienia(kilkadziesiąt spektakli, m.in. "Klik klak", "Kto tu wpuścił dziennikarzy", "Kwartet", "Lęki poranne", "Lord Jim", "Mateczka", "Miś Kolabo").Od prima aprilis będą bawić także. W Dzień Dziecka najmłodszych przywitają pierwsze w polskiej telewizji dobranocki - m.in.. Z okazji rocznicy urodzin Papcia Chmiela (7 czerwca), TVP VOD udostępni poświęconą twórcy "kolekcję komiksową" z animacją, a także filmami dokumentalnymi o Henryku Jerzym Chmielewskim.