Netflix na marzec. "Dopasowani", "Formuła 1" Jazda o życie 3", "Nowy wspaniały świat" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery marca platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in.: "Dopasowani", "Formuła 1" Jazda o życie 3", "Nowy wspaniały świat", "Love Alarm 2", "Zaginione królestwo piratów", "Ferajna z Baker Street"

Netflix - wykaz premier na marzec 2021 roku:

Premierowy marzec Netflixa rozpocznie serial(od 1 marca). Gdy z innej krainy przybywa buntowniczy nieznajomy, mieszkańcy Nowego Londynu zaczynają kwestionować zasady swojego na pozór utopijnego społeczeństwa.Dla fanów anime(od 4 marca). Gdy kaiju pustoszą Australię, rodzeństwo za sterami jaegera poszukuje rodziców, napotykając po drodze nowe stworzenia, podejrzanych ludzi i przypadkowych sojuszników.Na platformie pojawi się trzeci sezon serialu(od 12 marca). Parszywi policjanci z Paradise biorą się za psi szantaż, kradzież spermy, zastraszanie cukierni i całą masę innych czynności niegodnych stróżów prawa.Wśród premier także drugi sezon(od 12 marca). Chcąc uzyskać dowód na to, że jej uczucia są prawdziwe, Jojo postanawia pozbyć się tarczy. Czy aplikacja pomoże jej odnaleźć prawdziwą miłość?Nowością będzie także serial(od 12 marca). Miłość i kłamstwa zacieśniają się w spirali, gdy badacz DNA odkrywa naukowy sposób wyszukiwania idealnych partnerów i wprowadza swój produkt na rynek.Nerflix pokaże także serial dokumentalny(o 15 marca) o prawdziwych piratach z Karaibów, którzy pomimo mało cywilizowanego sposobu zarobku stworzyli zaskakująco cywilizowaną republikę.(od 15 marca) to serial dla całej rodziny. Utalentowana nastoletnia łyżwiarka figurowa Kayla musi zapomnieć o swoich marzeniach, gdy jej brat bliźniak Mac dostaje się do prestiżowej akademii hokejowej.W serialu(od 19 marca) uciekając przed swoim alfonsem i jego zbirami, trzy kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż w poszukiwaniu wolności.Z trzecim sezonem wraca(od 19 marca). W skróconym sezonie 2020 Lewis Hamilton, Max Verstappen i reszta wybitnych kierowców niestrudzenie kręcą kolejne okrążenia, gdy COVID-19 wykręca świat na drugą stronę.Marcowe premiery seriale zamyka(od 26 marca). Łobuzerska ferajna z XIX-wiecznego Londynu rozwiązuje sprawy nadnaturalnych zbrodni na zlecenie doktora Watsona i jego enigmatycznego partnera, Sherlocka Holmesa.Marzec to także premiery filmowe. Pierwsza z filmowych premier miesiąca to(od 3 marca). Nieśmiała 16-latka, zainspirowana buntowniczą przeszłością mamy i postawą nowej przyjaciółki, publikuje anonimowy zin na temat seksizmu panującego w jej szkole.W filmie(od 5 marca) doskonale wyszkolona francuska żołnierka wykorzystuje swoje śmiercionośne umiejętności w pościgu za człowiekiem, który skrzywdził jej siostrę.Kolejna filmowa propozycja to(od 12 marca). Zmęczeni ciągłymi odmowami rodzice pozwalają swoim dzieciom dyktować zasady przez jeden dzień. Zaczyna się niesamowita rodzinna przygoda.• od 1 marcaNowy wspaniały światBiggie: I Got a Story to Tell• od 2 marcaBal słówek: Sezon 5• od 3 marcaMorderstwo wśród mormonówMoxie• od 4 marcaPacific Rim: The Black• od 5 marcaSentinelleMiasto duchów• od 8 marcaRóża BombajuBombay Begums• od 9 marcaSuper Gwiazdka: Sezon 3Dom na łodzi• od 10 marcaDom czy ślubLast Chance U: KoszykówkaDiler• od 11 marcaSabat sióstr• od 12 marcaDzień na takParadise PD: Część 3Papierowe życieDopasowaniLove Alarm: Sezon 2• od 15 marcaNa tafli marzeńZaginione królestwo piratów• od 16 marcaGofcia i MochiRebellComedy: Prosto z zoo• od 17 marcaPo prostu czarnyPodejrzany: Sprawa Bernarda WesphaelaOperacja Varsity Blues: Rekrutacyjny skandal• od 18 marcaB: The Beginning: Sezon 2: SukcesjaGdzie jest koza?Nate Bargatze: The Greatest Average American• od 19 marcaCountry nianiaAlien TV - Kosmiczni reporterzy: Sezon 2Żadnych dzieciSky RojoFormula 1: Jazda o życie: Sezon 3• od 23 marcaLoyiso Gola: Unlearning• od 24 marcaCiemne strony rybołówstwaKto zabił Sarę?• od 25 marcaDOTA: Dragon's BloodPochwyceni przez faleTajna Agencja Kontroli Magii• od 26 marcaNailed It!: Podwójny kłopotTydzień życiaMagic for Humans by Mago PopPranksterzy w trasieFerajna z Baker Street• od 30 marcaOktonauci i Pierścień Ognia• od 31 marcaParanormalne doświadczenia: Ameryka Łacińskaod 1 marcaLEGO Marvel Spider-Man: Wkręcony w VenomaLepiej późno niż późniejParanormal Activity: NaznaczeniDziewczyny nad wyrazDolina BogówSzaleńczy wyścig Johna DeLoreanaSkazani na ShawshankGeostormMiłość na zamówienieBanyukiZanim odejdą wodyThe Challenge: RW/RR Challenge: Inferno IINocny pościgLEGO PRZYGODAZła kobietaStalowy gigantSeven Souls in the Skull Castle 2011Jeździec bez głowyOstrza chwałySzkoła rockaG.I. Joe: OdwetHow to Be Really BadSuper WingsDo You Like Brahms?: Season 1Alice: Season 1A Perfect Day for Arsenide: Season 1The Challenge: RW/RR Challenge: The DuelSzachowe dzieciństwoConnectedCrittersi atakująod 2 marcaSniper: Ultimate KillSpider-Man: Daleko od domuod 3 marcaGleboka woda: Sezon 1 i 2od 5 marcaMariposaod 6 marcaHejterod 7 marcaCzarna listaod 10 marcaKrólowe zbrodniDrzewo na sabotyod 11 marcaCieśnina Block Islandod 12 marcaMałaod 15 marcaPan T.Prawdziwe męstwoKroniki SpiderwickBlack Ink Crew New York: Sezon 1 i 2od 16 marcaPocoyood 18 marcaZabójcze złudzeniaod 24 marcaMaod 25 marcaBiegnij i zwyciężajod 26 marcaNie ma opcjiod 30 marcaPełzająca śmierćod 31 marcaPosadaNiech żyje wolnośćCzułośćDemonyTeen Mom 2: Sezon 1 i 2Sekretne życie zwierzaków domowych 2