Marzec w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na marzec 2021, dzień po dniu

Marzec w HBO GO upłynie pod znakiem rozrywki filmowo-serialowej. Wśród nowości będzie m.in. produkcja Max Original, stworzony przez nastoletnią Zeldę Barnz, która opowie o grupie młodych ludzi szukających swojego miejsca w życiu, eksplorujących własną tożsamość i seksualność. Do serwisu z nowym sezonem wrócą brytyjscy, czyli komedia z życia wzięta, przedstawiająca perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału. Swoją premierę będzie miał również nowy sezon serialu z Kevinem Baconem w jednej z głównych ról, czyli. Produkcja ta przedstawia historię sojuszu między idealistycznym prokuratorem a skorumpowanym agentem FBI, który zmienił oblicze Bostonu. Do serwisu wróci z kolejnym sezonem także serial, będący kontynuacją nagradzanych Synów Anarchii, a opowiadający o członku gangu motocyklowego Mayans M.C., Ezekielu "EZ" Reyesie.Miłośników kina superbohaterskiego czeka w marcu ogólnoświatowa premiera- wyczekiwanego przez fanów filmu cenionego reżysera. W produkcji Bruce Wayne, chcąc mieć pewność, że poświęcenie Supermana nie poszło na marne, łączy siły z Dianą Prince, by zwerbować zespół superbohaterów, którzy ochronią świat przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. W filmie wystąpiła plejada gwiazd kina, w tym Jason Momoa, Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Ezra Miller czy Amy Adams. Innym nowym tytułem, w którym także zobaczymy Bena Afflecka jest. Aktor wciela się w nim w rolę zmagającego się losem i nałogiem byłego sportowca, który dostaje od losu drugą szansę.Nie zabraknie także produkcji, które będą gratką dla miłośników klasyki kina. Do biblioteki HBO GO zostanie dodana trylogia filmów na postawie kultowej powieści J.R.R. Tolkiena. Seria w reżyserii Petera Jacksona wyróżniona została łącznie 17 Oscarami i aż 30 nominacjami do tej nagrody. To jednak nie wszystko, ponieważ Władcy Pierścieni towarzyszyć będzie także trylogia filmów, w których zobaczymy Martina Freemana w roli Bilbo Bagginsa, Iana McKellena jako Gandalfa czy nietypową rolę Benedicta Cumberbatcha jako Smauga. Co warto zaznaczyć, wszystkie filmy z serii Hobbit dostępne będą także w rozszerzonej wersji reżyserskiej. Kolejną trylogią, która w marcu pojawi się w serwisie będzie. Kultowa seria filmów Francisa Forda Coppoli, do której scenariusz współtworzył Mario Puzo. W filmach zobaczymy m.in. Marlona Brando, Ala Pacino, Roberta Duvala czy Roberta De Niro.Na amatorów kina dokumentalnego czeka prawdziwa uczta filmowa. Lista dokumentów dostępnych w HBO GO powiększy się o kilkanaście ciekawych pozycji. Jedną z nich będzie- dokument przedstawiający portret niezwykłej kobiety i pisarki, która jest autorką powieści Opowieść podręcznej. Nie zabraknie też europejskiego punktu widzenia, dzięki produkcjom HBO Europe. Znajdą się wśród nich najnowsze dokumenty - węgierski film, przedstawiający historię Virág, byłej posłanki, oraz jej partnerki Nóry, które postanawiają adoptować dziecko. Kobiety decydują się na ten krok, mając świadomość, jak trudno jest na Węgrzech parom jednopłciowym powiększyć rodzinę. Drugą nowością będzie bułgarski film dokumentalny, który opowie o sile rodziny, dojrzewaniu i braniu na siebie dużej odpowiedzialności w imię miłości i przyjaźni między matką a córką.