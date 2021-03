Złote Globy 2021: Najepszym filmem "Nomaland", najlepszym serialem "The Crown"

Łukasz Szewczyk

• Rozdano Złote Globy

Czwarty sezoon "The Crown" w Netflixie / Fot. Netflix

Za nami 78. gala rozdania Złotych Globów, nagród filmowych przyznawanych corocznie przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej w dziedzinie filmu i telewizji. Tegoroczna gala odbyła się online. Nagrodę dla najlepszego dramatu zdobył "Nomadland" z Frances Frances McDormand w roli głównej. Za najlepszy serial dramatyczny uznano "The Crown"."Nomaland""Co w duszy gra"Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday")Chadwick Boseman ("Ma Rainey: Matka bluesa")Rosamund Pike ("O wszystko zadbam")Sacha Baron Cohen - ("Kolejny film o Boracie")Jodie Foster ("Mauretańczyk")Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")Trent Reznor, Atticus Ross, John Batiste ("Co w duszy gra")Io Si - Seen ("Życie przed sobą")"The Crown""Schitt's Creek"Emma Corrin ("The Crown")Josh OConnor ("The Crown")Catherine O'Hara ("Schitts Creek")Jason Sudeikis ("Ted Lasso")("Gambit królowej")Anya Taylor-Joy ("Gambit królowej")Mark Ruffalo - "To wiem na pewno"Gillian Anderson ("The Crown")John Boyega ("Mały topór")