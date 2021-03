"Przyjaciele" w HBO GO. Od kwietnia wszystkie 10 sezonów serialu w serwisie

Łukasz Szewczyk

• Wielokrotnie nagradzany i uwielbiany przez fanów serial "Przyjaciele" zostanie dodany do biblioteki serwisu HBO GO.

• Wszystkie sezony tego kultowego serialu komediowego będą dostępne od 15 kwietnia. 2021 roku

"Przyjaciele" to jeden z najbardziej cenionych seriali telewizyjnych, zdobywca wielu nagród Emmy i Złotego Globu oraz licznych nominacji. To inteligentna komedia, która zagląda w serca i umysły grupy przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku.236 odcinków "Przyjaciół" zostało nakręconych w studio Warner Bros. Television w Burbank w Kalifornii. W rolach głównych wystąpili: Jennifer Aniston jako Rachel Green, Courteney Cox jako Monica Geller, Lisa Kudrow jako Phoebe Buffay, Matt LeBlanc jako Joey Tribbiani, Matthew Perry jako Chandler Bing oraz David Schwimmer jako Ross Geller. W ciągu 10 sezonów na ekranach zagościły także największe gwiazdy filmowe, takie jak: Brad Pitt, Reese Witherspoon, Susan Sarandon, George Clooney, Paul Rudd, Tom Selleck, Bruce Willis, Kathleen Turner, Sean Penn, Gary Oldman, Ben Stiller, Winona Ryder czy Julia Roberts.Twórcami "Przyjaciół" są Marta Kauffman oraz David Crane, którzy wraz z Kevinem Brightem pełnili także obowiązki producentów wykonawczych. Serial premierowo emitowany był od września 1994 roku do maja 2004 roku. Na dziesięć sezonów składa się łącznie 236 odcinków.Wszystkie sezony serialu "Przyjaciele" (Friends) będą dostępne w HBO GO od 15 kwietnia.