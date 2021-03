"Onision: Drapieżca z Youtube'a". Nowa seria dokumentalna Discovery+

Łukasz Szewczyk

• Onision to jedna z największych i najbardziej kontrowersyjnych gwiazd amerykańskiego Youtube'a. Przez ponad dekadę cieszył się ogromną popularnością.

• Jesienią 2019 roku stał się obiektem ataków - grupa kobiet oskarżyła go o nieuczciwe zachowania. Świat wirtualny zawrzał od plotek i domysłów, aż niespodziewanie po kilku tygodniach zapadła nagła cisza. Co się wydarzyło?

Greg Jackson - znany światu jako Onision - związany jest z Youtubem niemal od samego początku. Wraz z rozwojem platformy, znacząco rosła także jego popularność. Jackson miał miliony subskrybentów na różnych kanałach, przyciągał fanów wyjątkowo specyficznym humorem. Podczas gdy jego treści internetowe były mroczne, to co działo się w prawdziwym życiu, wydaje się jeszcze bardziej niepokojące, a według osób wysuwających oskarżenia - mogło być uznane za przestępstwa.Wiele osób wskazywało, że Onision dobrze orientował się w przepisach dotyczących przestępstw seksualnych w poszczególnych stanach USA. Możliwe jest, że z premedytacją budował więzi z nieletnimi dziewczynami, po to by w wyniku manipulacji przekształcić je w relacje seksualne gdy tylko te kobiety osiągały pełnoletność. Jego pozycja twórcy internetowego, który bezpośrednio komunikuje się z fanami - jak twierdzą obserwatorzy - tylko ułatwiła mu wyszukiwanie i rozmowy z młodymi wielbicielkami. Teraz kobiety zgłaszają się, mówiąc, że były do nich podstępnie zmuszane, a Youtuber żerował na ich młodym wieku i braku doświadczenia. Amerykańskie organy ścigania prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Im więcej pojawia się oskarżeń, tym więcej rodzi to pytań i wątpliwości.- mówi Lisa Holme, Group SVP Content and Commercial Strategy dla discovery+. -- dodaje.Twórcy serii "Onision: Drapieżca z Youtube'a" badają tajemnice, kontrowersje i oskarżenia padające pod adresem Grega Jacksona, stawiają także pytanie: co się dzieje, gdy ktoś posuwa się za daleko w świecie pełnym influencerów? Przeszłość znanego Youtubera jest brana pod lupę. Analizowane są jego wybryki, niebezpieczne zachowania i domniemane niepożądane działania. Twórcy dotarli do jego ojca Randiego Jacksona, byłej narzeczonej Shiloh i uznanego dziennikarza telewizyjnego Chrisa Hansena. Dokument zawiera wywiady z oskarżycielami i śledczymi badającymi sprawę, a także rozmowy z innymi twórcami internetowymi. W filmie znajdują się również materiały archiwalne z kanałów Onisiona.Trzyodcinkowa seria dokumentalna "Onision: Drapieżca z Youtube'a" została wyprodukowana dla discovery+ przez Blackfin, firmę należącą do eOne. Geno McDermott jest producentem wykonawczy, a Grace Miller prowadziła nadzór artystyczno-managerski nad produkcją.Nowa seria discovery+ Originals "Onision: Drapieżca z Youtube'a" zadebiutowała w serwisie Player.pl. Na platformie dostępne są już wszystkie trzy odcinki filmu.