Festiwal Orłów 2021 w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Już po raz piąty z rzędu Canal+ jest oficjalnym nadawcą Orłów - Polskich Nagród Filmowych.

• W ramach współpracy Festiwal Orłów 2021 odbędzie się po raz pierwszy online w serwisie Premiery Canal+.

• Stacja będzie również transmitowała ceremonię wręczenia nagród.

- mówi Izabela Wójcik, dyrektor Orłów.- dodaje Małgorzata Seck, wiceprezes ds. programowych CANAL+ w PolsceFilmy kandydujące do Orłów 2021 widzowie będą mogli oglądać w dniach 18 marca - 18 kwietnia 2021 w ofercie filmów na życzenie . Produkcje będzie można wypożyczyć z sekcji PREMIERY CANAL+. Oferta ta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych widzów, nie tylko do subskrybentów pakietów CANAL+.Polska Akademia Filmowa z powodu pandemii w tegorocznej edycji wydłużyła okres kwalifikowania filmów oraz seriali o dwa miesiące (do 28 lutego 2021). Łącznie na liście kandydatów do Orłów znalazło się 40 filmów, wśród nich są m.in. czeski kandydat do Oscara "Szarlatan" Agnieszki Holland, głośny debiut Jana Holoubka "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", nagradzane na festiwalach w Polsce i na świecie "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego oraz najnowszy film Jana Komasy, który wygrał prestiżowy festiwal filmowy Tribeca - "Sala samobójców. Hejter". Na liście znalazły się również filmy Lecha Majewskiego, Małgorzaty Imielskiej, czy Władysława Pasikowskiego.Polska Nagroda Filmowa Orzeł, przyznawana od 1999 roku przez Polską Akademię Filmową, jest powszechnie uważana za najważniejsze wyróżnienie rodzimej branży. Nominowani, a potem laureaci są wyłaniani w dwuetapowym głosowaniu, przeprowadzonym przez wiodącą na świecie firmę audytorską PwC. Nominacje, a w dalszej kolejności nazwiska laureatów, są tajne aż do chwili publicznego otwarcia kopert. Oprócz nagród dla najlepszego filmu fabularnego, dokumentalnego oraz serialu, nagradzani są także aktorzy, aktorki, twórczynie oraz twórcy filmowi w aż dziewiętnastu kategoriach. Każdego roku wręczana jest także Nagroda za Osiągnięcia Życia oraz Nagroda Publiczności. Nominacje zostaną ogłoszone pod koniec kwietnia, a 23. gala Polskich Nagród Filmowych Orły 2021 została zaplanowana na przełom maja i czerwca.