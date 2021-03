Nowy serial HBO "Nierealne". Premiera w kwietniu w HBO i HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial obyczajowy HBO "Nierealne" (The Nevers) opowie historię niezwykłej grupy ludzi, głównie kobiet, którzy nagle zaczynają przejawiać nadprzyrodzone zdolności.

"Nierealne" w HBO GO

Sierpień 1896 roku. W wiktoriańskim Londynie dochodzi do pewnego niewyjaśnionego zdarzenia, w wyniku którego część jego mieszkańców, w większości kobiety, zaczyna przejawiać nadprzyrodzone moce - od magicznych aż po takie dość przerażające. Wszyscy członkowie nowej, zepchniętej na margines społeczności są w śmiertelnym niebezpieczeństwie i nie ma znaczenia, jaki dar posiadają. Tajemnicza i odważna wdowa Amalia True (Laura Donnelly) oraz błyskotliwa, młoda wynalazczyni Peanance Adair (Ann Skelly) postanawiają otoczyć opieką i chronić obdarzone niezwykłymi mocami "sieroty". Czeka je konfrontacja z brutalnymi siłami, które za wszelką cenę chcą doprowadzić do zagłady całej grupy.W serialu, który łączy w sobie elementy różnych gatunków, występują: Olivia Williams jako Lavinia Bidlow, bogata filantropka, która jest fundatorką przytułku Amalii dla wykluczonych ze społeczeństwa sierot; James Norton jako Hugo Swann, bogaty i nonszalancki właściciel przybytku będącego gniazdem rozpusty; Tom Riley (jako Augustus "Augie" Bidlow, czarujący i nieporadny młodszy brat Lavinii, który skrywa pewną tajemnicę; Pip Torrens jako Lord Gilbert Massen, wysoki rangą urzędnik państwowy, który prowadzi krucjatę wymierzoną przeciw bohaterkom; Ben Chaplin jako inspektor Frank Mundi, który musi wybrać między wiernością wobec policji i swoim wartościom moralnym; nominowany do nagrody Emmy Denis O'Harejako Edmund Hague, obłąkany lekarz, który szuka źródła nadprzyrodzonych mocy; Amy Manson jako udręczona życiem morderczyni Maladie, która czerpie siłę z bólu;mRochelle Neil jako miotająca ogniem Annie "Bonfire" Carby, członkini gangu Maladie; Zackary Momoh jako dr Horatio Cousens, lekarz z sierocińca, który zostaje obdarzony mocą uzdrawiania; Eleanor Tomlinson jako Mary Brighton, ciężko doświadczona przez życie aktorka, która się nie poddaje i chce zrealizować swoje marzenie o występach na scenie; Elizabeth Berrington jako sprytna i rezolutna Lucy Best, której cięty dowcip i optymizm maskują jej tragiczną przeszłość; Anna Devlin jako Primrose Chattoway, marzycielka mająca niemal trzy metry wzrostu, która chciałaby być zwykłą, niepozorną dziewczyną; Kiran Sonia Sawar jako Harriet Kaur, młoda Sikhijka ze Szkocji, która chce zostać prawniczką i przeżyć swoje życie, tak jak zaplanowała; Viola Prettejohn jako Myrtle Haplisch dziewczyna uratowana od własnej rodziny, która nie była w stanie jej zrozumieć, bo ta mówi niezrozumiałym dla nich językiem; Ella Smith jako Désireé Blodgett, prostytutka, której moce pakują ją samą i sześcioletniego syna-niemowę w tarapaty; Vinnie Heaven jako Nimble Jack, zawadiacki i uroczy młody złodziejaszek, specjalista od włamań; Nick Frost jako niesławny król półświatka Declan "Beggar King" Orrun.Producentami wykonawczymi pierwszej części serialu HBO Nierealne są Joss Whedon, Bernadette Caulfield, Ilene S. Landress, Doug Petrie, Jane Espenson i Philippa Goslett. Obowiązki producenta współwykonawczego pełni Daniel S. Kaminsky.W serwisie HBO GO pierwszy odcinek dodany zostanie nad ranem. Na antenie HBO premierowa emisja zaplanowana została tego samego dnia o 03:00, a następnie powtórzona o godzinie 20:10. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze. Data premiery drugiej części sezonu, także liczącej sześć odcinków, zostanie ogłoszona w późniejszym czasie.