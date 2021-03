"Francesco" . Głośny dokument Discovery+ o papieżu Franciszku w TVN24 GO i Playerze

Łukasz Szewczyk

• Globalna premiera głośnego dokumentu "Francesco", którego autorem jest Evgeny Afineevksy

"Francesco" pozwala z bliska przyjrzeć się posłudze papieża Franciszka, który do trudnych i złożonych problemów podchodzi z ogromną pokorą, mądrością i otwartym sercem. W filmie poruszane są takie zagadnienia jak: zmiany klimatu, kwestie migracji i przyjmowania uchodźców, wzmocnienie pozycji kobiet, wykorzystywanie seksualne i tematy LGBTQ czy pandemia. Produkcja zabiera widzów w podróż, która zwraca uwagę na niespotykaną empatię lidera dającego nadzieję w tych bezprecedensowych czasach. Twórcy filmu rozważają nowe podejścia do stylu życia i kierunków rozwoju społeczeństwa w XXI w.prócz niezwykle bliskiego spojrzenia na codzienność Franciszka, film przedstawia papieża z perspektywy osób, które się z nim zetknęły. Twórcy rozmawiają z bratankiem Jose Ignacio Bergoglio, Jego Świątobliwością Papieżem Benedyktem XVI, Juanem Carlosem Cruzem, ofiarą i działaczem na rzecz ofiar molestowania seksualnego oraz siostrą Normą Pimentel, rzeczniczką uchodźców. "Francesco" maluje portret człowieka, który poświęcił swoje życie jednoczeniu ludzi, aby świat stał się prawdziwą globalną społecznością."Francesco" to format discovery+ Originals. Reżyserem i głównym producentem jest Evgeny Afineevsky. Za produkcje odpowiadają również: Den Tolmor, Eric Esrailian, Teri Schwartz, a producentami wykonawczymi są: Ted Hope, Colleen Camp, Mark Monroe, Tomáš Srovnal, Michelle Bertrán Neve, Svetlana Chistyakova, Bonnie Abaunza, Bohdan Batruch, Regina K. Scully, Elba Luis Lugo, Geralyn White Dreyfous, Robert Fyvolent. Firmami produkcyjnymi są Afineevsky-Tolmor Production wraz z UCLA School of Theatre, Film and Television (UCLA TFT), PFX - Postproduction and Visual Effects Studio, we współpracy z Diamond Docs. Za usługi doradcze w zakresie dystrybucji odpowiada ICM Partners. Umowa została wynegocjowana przez ICM Partners w imieniu twórców filmu.Globalny debiut filmu "Francesco" miał miejsce 28 marca. W Polsce w pierwszej kolejności pojawił się w serwisie TVN24 GO. Tydzień później dołączy również do biblioteki Discvoery+ w ramach Playera.W serwisie TVN24 GO pojawią się również dwa dodatkowe materiały. Pierwszym z nich będzie obszerny wywiad z reżyserem i producentem filmu "Francesco", Evgenym Afineevksym. Nominowany do Oskara amerykańsko-izraelski filmowiec rosyjskiego pochodzenia opowie o powodach, dla których zdecydował się nakręcić film o papieżu Franciszku. W rozmowie z dziennikarką TVN24 Marią Mikołajewską zdradzi, czego dowiedział się o głowie Kościoła katolickiego w ciągu trzech lat pracy nad produkcją.Drugim materiałem będzie rozmowa z jednym z bohaterów filmu - działaczem LGBTQ we Włoszech i praktykującym katolikiem, Andreą Ruberą. Przez lata prowadził walkę z samym sobą. Jako katolik - nienawidził swojej orientacji seksualnej, a jako homoseksualista - żył w przekonaniu, że nie ma dla niego miejsca w Kościele, w którym dorastał. Kiedy postanowił wprowadzić swoje dzieci do wspólnoty, bał się, czy ta nie zawiedzie ich, tak samo jak jego. Swoim obawami podzielił się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Odpowiedź Głowy Kościoła na zawsze zmieniła życie Andrei i jego rodziny. To właśnie jego historia rzuca nowe spojrzenie papieża na sprawę społeczności LGBTQ w Kościele katolickim.