Netflix na kwiecień. "Sexify", "Prime Time", "Wąż", "Szybki cash", "Niewinny"

Netflix - wykaz premier na kwiecień 2021 roku:

Kwiecień na platformie Netflix to przede wszystkim premiera polskich produkcji oryginalnych. Serial(28 kwietnia) opowiada historię ambitnej studentki informatyki - Natalii, która marzy o tym, żeby wygrać prestiżowy konkurs. Jej kluczem do sukcesu ma być innowacyjna aplikacja, która pozwoli zaspokoić ciekawość i seksualne potrzeby jej rówieśników. Problem w tym, że sama wie dużo o programowaniu, ale bardzo mało o seksie. Postanawia więc połączyć siły ze swoją najlepszą przyjaciółką Pauliną i koleżanką z akademika - Moniką. Aby wynaleźć algorytm na kobiecy orgazm, dziewczyny zaczynają odkrywać tajemniczy i zawiły świat seksu, przy okazji dowiadując się coraz więcej o sobie samych.Z kolei(14 kwietnia) to trzymający w napięciu dramat psychologiczny, którego akcja toczy się pod koniec 1999 roku. Sebastian dostaje się z bronią w ręku do studia telewizyjnego i bierze dwoje zakładników. Ma tylko jedno żądanie - wejście na antenę, na żywo podczas największej oglądalności. Chce powiedzieć telewidzom coś niezwykle ważnego, a dla swojego przekazu jest gotów zaryzykować wszystko. Film w reżyserii Jakuba Piątka, z Bartoszem Bielenią w roli głównej, po raz pierwszy zaprezentowany został podczas Sundance Film Festival. W pozostałych rolach występują Magdalena Popławska, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Monika Frajczyk, Dobromir Dymecki, Cezary Kosiński.To nie koniec nowości. Wśród premier serial(od 2 kwietnia). Lata 70. XX wieku. Morderca Charles Sobhraj na swoje ofiary wybiera turystów zwiedzających Południową Azję. Serial na podstawie wstrząsającej prawdziwej historii.Dla najmłodszych trzecia część serialu(od 5 kwietnia). U McKellanów może być czasem kiepsko z pieniędzmi, ale nigdy z miłością. To właśnie ona pomaga im mierzyć się z bólem, stratą i nieszczęściami wszelkiej maści.Kolejna premiera to(od 7 kwietnia). Ścieżki ambitnej bizneswoman, czarującego gangstera i zbuntowanego nastolatka splatają się w wyniku desperackiej - i potencjalnie tragicznej - pogoni za bogactwem.W serialu(od 14 kwietnia) samotny ojciec i właściciel marki kosmetyków na własnej skórze poznaje trudy rodzicielstwa, wychowując buntowniczą i pewną siebie nastoletnią córkę.Wśród premier także drugi sezon(od 14 kwietnia). Gotowi na kolejną dawkę strategicznych kłamstw? Nowi sprzymierzeńcy i wrogowie oraz niezbyt subtelna gra w kotka i myszkę w pogoni za wysoką nagrodą pieniężną.Netflix przygotował także czwarty sezon(od 16 kwietnia). Agenci zostają wrobieni w przestępstwo, którego nie popełnili. Gdy uciekają do Meksyku, aby oczyścić się z zarzutów, przy okazji odkrywają nowy spisek.(od 23 kwietnia) mroczne siły spiskują przeciwko osieroconej Alinie Starkov, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju.Pod koniec miesiąca premiera serialu(od 30 kwietnia). Przypadkowe zabójstwo wpędza pewnego mężczyznę w spiralę intryg i morderstw. Gdy udaje mu się odzyskać miłość i wolność, jeden telefon sprawia, że koszmar powraca.Kwiecień to także premiery filmowe. Wśród nich(od 2 kwietnia). Zbuntowany nastolatek musi spędzić lato u dawno niewidzianego ojca. Niespodziewanie znajduje bratnie dusze w hermetycznej społeczności czarnych kowbojów z Filadelfii.Kolejna premiera filmowa to(od 2 kwietnia). Paryż, lata 60. dwudziestego wieku. Wpływy Madame Claude wykraczają daleko poza świat prostytucji - dopóki pewna zamożna młoda kobieta nie zaczyna zagrażać jej imperium.(od 9 kwietnia) dwie kumpele z dzieciństwa łączą siły, aby wspólnie walczyć z przestępcami, gdy jedna z nich opracowuje program genetyczny, który daje zwykłym ludziom supermoce.(od 14 kwietnia). Siedem lat po ataku potworów uroczo nieporadny Joel opuszcza swój przytulny podziemny bunkier, by odnaleźć swoją byłą dziewczynę.Wśród filmowych propozycji miesiąca także(od 29 kwietnia). Para z Manhattanu przenosi się do wioski w dolinie Hudson i odkrywa, że w ich małżeństwie kryje się mrok, który może rywalizować z historią ich nowego domu• od 1 kwietniaBliskie spotkania zabawnego stopnia: Sezon 2Magiczne Andy: Sezon 2Znoszone historieTersanjung - film• od 2 kwietniaPo prostu powiedz TAKKowboj na betonowej preriiMadame ClaudeNa szczyt• od 5 kwietniaZjazd rodzinny: Część 3• od 6 kwietniaOstatnie dzieciaki na Ziemi: Wszystkiego apokaliptycznego!• od 7 kwietniaSzybki cash: SerialJak wziąć ślub i nie zwariowaćWielki dzień: Kolekcja 2Dolly Parton: A MusiCares TributeTo jest napad: Największa kradzież dzieł sztuki w historii• od 8 kwietniaYakuza w fartuszku. Kodeks perfekcyjnego pana domu• od 9 kwietniaŚwiatło świetlikówThunder ForceNoc w raju• od 12 kwietniaNew Gods: Nezha Reborn• od 13 kwietniaNie opuszczaj mnie: 6 historii o prawdziwej miłościMighty Express: Sezon 3• od 14 kwietniaPrime TimeTato, nie rób mi obciachu!The Circle - USA: Sezon 2The SoulMiłość i potworyDlaczego mnie zabiliście?• od 15 kwietniaSisyphus: The MythRide or DieHello, Me!• od 16 kwietniaSzybcy i wściekli: Wyścigowi agenci: Sezon 4: MeksykDlaczego takie jesteście?Arlo - chłopiec-aligatorAjeeb DaastaansInto the Beat: Roztańczone serce• od 18 kwietniaLuis Miguel - Serial: Sezon 2• od 20 kwietniaIzzy w świecie koali: Sezon 2• od 21 kwietniaZero• od 22 kwietniaDavid Attenborough: Życie w kolorzePasażer nr 4• od 23 kwietniaCień i kośćPowiedz kiedy• od 27 kwietniaTut Tut Autka w Pagórkowie: Sezon 4• od 28 kwietniaPoradnik Headspace: SenSexify• od 29 kwietniaCo widać i słychaćYasuke• od 30 kwietniaA jutro cały światMitchellowie kontra maszynyPartacze: Sezon 2NiewinnyZwierzaki-celebryciod 1 kwietniaTajemniczy ogródApollo 11RonaldoSteve Jobs47 roninówEscobar: Historia NieznanaBatmanŚciganyInniXanaduSerce do walkiShrek: MusicalPrzez kontynentGra dla dwojgaMłody renifer AlexRambo IIIJarhead 2: W polu ogniaW imię ojcaOni żyjąUciekający kociak 2Laleczka Chucky: Następne pokolenieOlej LorenzaBarbie: Przygody księżniczekCzłowiek ciemności II: Durant powracaThe PlatformNiezapomnianyZe śmiercią jej do twarzyBrian BanksBatman v Superman: Świt sprawiedliwościJuniorUśpieniNieznajomiOstatni smok 3: Klątwa czarnoksiężnikaUlice w ogniuWszystko straconeDoktor DetroitChiński zodiakRambo IIGraSzansa dla karierowiczaKarate Kid IIRambo: Pierwsza krewUliczne kotyNosorożec OttoMisiek i chiński skarbWywiad z wampiremWioska przeklętychod 2 kwietniaDora i Miasto Złotaod 4 kwietniaNatrętod 5 kwietniaZakodowane uprzedzenieod 10 kwietniaJak najdalej stadod 13 kwietniaTo: Rozdział 2od 14 kwietniaSupergirlYesterdayPewnego razu... w Hollywoodod 15 kwietniaWave of Cinema: One Day We'll Talk About TodayŻony Beverly Hills: Sezon 3 i 4od 17 kwietniaChrzest ogniemod 23 kwietniaHéroes: Cisza i rock and rollod 24 kwietniaWrota do piekiełod 26 kwietniaRainbow Highod 28 kwietniaTruposze nie umierająod 29 kwietniaJoker