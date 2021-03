Spotify Mixes. Nowe personalizowane listy odtwarzania z ulubionymi wykonawcami, gatunkami i dekadami

Łukasz Szewczyk

• Spotify uruchamia nową bazę personalizowanych playlist.

• Składanki z najpopularniejszymi utworami ulubionych artystów, gatunków i dekad od dziś są dostępne dla wszystkich użytkowników serwisu na całym świecie.

Spotify wprowadza format Spotify Mixes zainspirowany najbardziej popularną wśród użytkowników spersonalizowaną playlistą Daily Mix. Od dziś wśród nowości dostępnych w sekcji "Przygotowane dla Ciebie" pojawią się dodatkowo nowe spersonalizowane składanki z top utworami ulubionych artystów, gatunków i dekad. Jak to działa?Każda składanka jest tworzona w oparciu o historię odtwarzania użytkownika oraz najczęściej wybieranych przez niego artystów, gatunki i dekady muzyczne. Dzięki niej nie tylko usłyszymy swoich ulubionych wykonawców, ale także wrócimy do ulubionych utworów ich autorstwa.W skład list wchodzą również sugestie piosenek, które mogą spodobać się użytkownikowi w przyszłości. Każda składanka jest aktualizowana na bieżąco, co pozostawia nieograniczone możliwości odkrywania nowych treści.Im więcej interakcji między użytkownikiem a różnego rodzaju utworami, tym dokładniejszy algorytm, który uczy się preferencji muzycznych użytkownika i przewiduje które utwory mogą podobać mu się w przyszłości.- dodaje Gustav Söderström, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w SpotifySkładanki Spotify Mixes są dostępne od dziś dla użytkowników wersji bezpłatnej oraz Premium na całym świecie