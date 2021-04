Kwiecień w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na kwiecień 2021, dzień po dniu

Pełny wykaz premier HBO GO - kwiecień 2021 (dzień po dniu):

Kwiecień w HBO GO wypełniony będzie nowościami filmowo-serialowymi. Będą wśród nich nowe filmy i seriale kryminalne, obyczajowe, fantasy, komedie oraz produkcje dokumentalne. Miesiąc rozpocznie się od premiery czwartego sezonu. W tej odsłonie w roli głównej wystąpi Chris Rock, a akcja rozrywać się będzie w 1950 roku w Kansas City. Będzie to historia dwóch przestępczych rodzin, które zawarły niestabilny rozejm i, aby go umocnić, głowy obu rodów wymieniły się swoimi synami.Wszystkich fanów, którzy nie mogą się doczekać ponownego spotkania z Rachel, Monicą, Phoebe, Joey'em, Chandlerem i Rossem na pewno ucieszy wiadomość, że już w połowie kwietnia do HBO GO dodane zostają wszystkie sezony kultowego już serialuNadchodzący miesiąc przyniesie również premiery nowych seriali HBO. Będą wśród nich, czyli historia niezwykłej grupy ludzi, głównie kobiet, którzy nagle zaczynają przejawiać nadprzyrodzone zdolności. Wszyscy członkowie tej nowej społeczności ze względu na swoje nowe umiejętności znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. W produkcji tej zobaczymy m.in. Laurę Donnelly, Ann Skelly, a także Olivię Williams i Jamesa Nortona. Kolejną nowością będzie serial kryminalny, a w nim wielokrotnie nagradzana Kate Winslet w roli głównej. Serial podąża śladami policjantki z małego miasteczka w Pensylwanii podczas prowadzonego przez nią śledztwa w sprawie morderstwa. Wśród nowości nie zabraknie także europejskiego punktu widzenia. W kwietniu swoją premierę będzie mieć także norweska produkcja obyczajowa HBO Europe. Serial przedstawi losy wyjątkowych i borykających się z własnym życiem mieszkańców pewnego norweskiego odludzia, opowiadając jednocześnie o poszukiwaniu swojego miejsca, a także o cross dressingu, egzorcyzmach i godzeniu się z nieidealnością życia.Do serwisu HBO GO z kolejnym sezonem wróci wielokrotnie nagradzana. W nowym sezonie June (w jej roli Elisabeth Moss), już jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania. Innym powracającym tytułem będzie także- składający się ze skeczów nietypowy serial komediowy HBO, który w niezwykle oryginalny sposób opowiada o perypetiach kilku kobiet.Kwiecień w HBO GO to także wiele interesujących tytułów dla miłośników produkcji pełnometrażowych. Są wśród nich filmy oparte na bohaterach rodem z komiksów, ale także ludziach z krwi i kości. Jedną z premier będzie- film w reżyserii Patty Jenkins, z Gal Gadot w roli tytułowej, który przeniesie widzów do lat osiemdziesiątych. W tej odsłonie Wonder Woman będzie musiała zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem, ścigając dwóch nowych i groźnych wrogów. Dla miłośników kina superbohaterskiego przygotowana została także przygoda z trylogią filmów Christophera Nolana o Batmanie, w rolę którego wciela się Christian Bale -orazZ myślą miedzy innymi o wielkanocnych maratonach filmowych do serwisu dodane także zostaną dwie produkcje ze zdobywcą Oscara Colinem Firthem w roli doświadczonego agenta służb specjalnych, który bierze pod swoje skrzydła nowicjusza (wyróżniony Złotym Globem Taron Egerton) -oraz. Inną propozycją na rodzinne popołudnia są dwa filmy z Jonahem Hillem i Channingem Tatumem wcielających się w dwóch gliniarzy, którzy dołączają do tajnego oddziału i niespodziewanie dla siebie samych wracają do szkoły - to worazNie zabraknie też nowości dla najmłodszych, a wśród nich m.in. kolejnych odcinków ulubionych animowanych historii- o dwóch najlepszych przyjaciołach, którzy spotkali się w wielkim mieście, czy- o przygodach 9-letniego chłopca, który dzięki posiadanej supermocy może zamieniać się w żywą figurkę. Nowością kwietnia będzie serial komediowyopowiadający o przygodach dwóch przyrodnich braci, którzy spędzają wakacje u babci w małym miasteczku zwanym Monte Macabre. Innym nowym tytułem będzie również sympatyczny serial animowany, którego bohaterowie, dzięki tworzonym przez siebie konstrukcjom, znajdują wyjście z każdej sytuacji. W nadchodzącym miesiącu do serwisu dodany również zostanie serialopowiadający o z pozoru zwykłej amerykańskiej nastolatce, która wraz z przyjaciółmi - Samem i Freddiem - tworzy internetowy program "iCarly" i szybko zyskuje wielką popularność.Kwiecień w HBO GO to również nowe produkcje dokumentalne. Jedną z nich będzie szwedzki serial HBO Europe, którego twórcy podejmują próbę rzucenia nowego światła na głośną sprawę kryminalną, która wstrząsnęła Szwecją w 2004 roku. Wtedy, pewnej mroźnej styczniowej nocy, w prowincjonalnym miasteczku Knutby rozległy się strzały. Okazało się, że zamordowana została młoda kobieta, a jej sąsiad doznał wielu poważnych ran postrzałowych.O trudnych tematach takich jak wyzysk i ludobójstwa, które towarzyszyły kolonializmowi mówić natomiast będzie czteroczęściowy serial dokumentalny HBO. Produkcja przedstawi fascynującą wizualnie podróż w czasie, do mrocznych czasów ludzkości. Inną premierą dokumentalną będzie wyreżyserowany przez nominowanych do Oscara filmowców Stevena Aschera i Jeanne Jordan film. To oparta na bestsellerowej książce autorstwa cenionych dziennikarzy Jamesa i Deborah Fallows produkcja pokazująca, jak małe miasta w Ameryce reagują na niepowodzenia. W nadchodzącym miesiącu swoją premierę w HBO GO będzie mieć także zupełnie nowy rodzaj programu, który połączy w sobie hipnotyzujące obrazy z narracją największych gwiazd. Serial Max Originalzapewni wyciszenie, dzięki narracjom, muzyce i materiałom filmowym, które w naturalny sposób uspokajają ciało i umysł.• 1 kwietniaFargo IV, odc. 1-11 (cały sezon)Snowfall IV, odc. 7Pokolenie, odc. 8Wonder Woman 1984Wonder Woman 1984 (dubbing)DobranocKim jest kobieta?Świadek• 2 kwietniaMłody Sheldon IV, odc. 12Jabłko i Szczypior, odc. 21-39Dora poznaje świat VIII, odc. 1-19Terminator: GenisysNa planie, odc. 898• 3 kwietniaDomHotel CoppeliaKingsman: Złoty krągKingsman: Tajne służby• 4 kwietniaKnutby: Módl się, słuchaj i zabijaj, odc. 1-6 (cały sezon)150 milionów magicznych wróbelków21 Jump Street22 Jump Street• 5 kwietniaMiasto na wzgórzu II, odc. 2Q: Nadchodzi burza, odc. 5-6Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 7SpongeBob: na suchym lądzieChinatownWysoki sądzie• 6 kwietniaRodzice II, odc. 4• 7 kwietniaMayans M.C. III, odc. 5• 8 kwietniaWytępić dzikusów, odc. 1-2Snowfall IV, odc. 8• 9 kwietniaWytępić dzikusów, odc. 3-4Wampiry: Dziedzictwo III, odc. 9Młody Sheldon IV, odc. 13Power Players, odc. 26-51Psi patrol: Na miejsca! Gotów! Ratuj!Batman - PoczątekMroczny rycerzMroczny Rycerz powstajeNa planie, odc. 899• 10 kwietniaOstatnia rozmowa• 11 kwietniaBękarty wojnyBiegnąc pod wiatr• 12 kwietniaNierealne, odc. 1Świat spokoju, odc. 1-10 (cały sezon)Miasto na wzgórzu II, odc. 3Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 8Dni niebiosKoszerny pocałunek• 13 kwietniaRodzice II, odc. 5All American III, odc. 9Batwoman II, odc. 10• 14 kwietniaMayans M.C. III, odc. 6Nasze miasta: Podróż do serca Ameryki• 15 kwietniaPrzyjaciele, odc. 1-24 (cały sezon)Przyjaciele II, odc. 1- 24 (cały sezon)Przyjaciele III, odc. 1-25 (cały sezon)Przyjaciele IV, odc. 1-24 (cały sezon)Przyjaciele V, odc. 1-24 (cały sezon)Przyjaciele VI, odc. 1-25 (cały sezon)Przyjaciele VII, odc. 1-24 (cały sezon)Przyjaciele VIII, odc. 1-24 (cały sezon)Przyjaciele IX, odc. 1-23 (cały sezon)Przyjaciele X, odc. 1-17 (cały sezon)Snowfall IV, odc. 9• 16 kwietniaWampiry: Dziedzictwo III, odc. 10Młody Sheldon IV, odc. 14Rafcio Śrubka, odc. 1-26Na planie, odc. 900• 17 kwietniaCoś się kończy, coś zaczynaJa nieistniejące• 18 kwietniaWitamy na odludziu, odc. 1-8GundalaBez dokumentów• 19 kwietniaMare z Easttown, odc. 1Nierealne, odc. 2Miasto na wzgórzu II, odc. 4Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 9Czarny niedźwiedź• 20 kwietniaRodzice II, odc. 6All American III, odc. 10Batwoman II, odc. 11• 21 kwietniaMayans M.C. III, odc. 7• 23 kwietniaVictor i Valentino, odc. 1-19Młody Sheldon IV, odc. 15Oko bez twarzyNa planie, odc. 901• 24 kwietniaA Black Lady Sketch Show II, odc. 1Tylko sprawiedliwośćNagie zwierzęta• 25 kwietniaNa ringu z rodzinąWdech, wydech• 26 kwietniaMare z Easttown, odc. 2Nierealne, odc. 3Miasto na wzgórzu II, odc. 5• 27 kwietniaRodzice II, odc. 7All American III, odc. 11• 28 kwietniaMayans M.C. III, odc. 8• 29 kwietniaOpowieść podręcznej IV, odc. 1-3Zamiana• 30 kwietniaMłody Sheldon IV, odc. 16iCarly, odc. 1-24Na brukNa planie, odc. 902