Filmowe nowości kwietnia w ofercie Playera. Wśród nich "365 dni"

• W kwietniu na Player.pl pojawi się kolejna transza filmowych nowości w ramach pakiety Player.

• Wśród nowości m.in. "365 dni", "Słaba płeć"," Jutro będziemy szczęśliwi" czy "Francesco".

Po wielkim sukcesie nominowanego do nagrody Emmy miniserialu "Biblia" i filmu fabularnego "Syn Boży", producenci Downey i Burnett ponownie połączyli siły, aby dostarczyć widzom jeszcze więcej emocji.(od 3 kwietnia) to biblijna opowieść, którą zaczyna się bezpośrednio po ukrzyżowaniu Jezusa. Apostołowie tracą przewodnika, desperacko szukają wsparcia i zrozumienia, jednocześnie chowając się przed swoimi prześladowcami. Trzy dni później - wraz ze zmartwychwstaniem - powraca nadzieja.(od kwietnia) to intymny portret papieża Franciszka. Pozwala z bliska przyjrzeć się posłudze człowieka, który do trudnych i złożonych problemów podchodzi z ogromną pokorą, mądrością i otwartym sercem. Film porusza aktualne i ważne tematy jak: zmiany klimatu, kwestie migracji i przyjmowania uchodźców, wzmocnienie pozycji kobiet, wykorzystywanie seksualne i tematy LGBTQ czy pandemia, malując portret lidera z niespotykaną empatią i dając nadzieję w tych bezprecedensowych czasach. Pozwala także spojrzeć na głowę Kościoła katolickiego z perspektywy osób, które współpracują z nim najbliżej. "Francesco" to format discovery+ Originals. Reżyserem i producentem filmu jest nominowany do Oscara Evgeny Afineevksy.Wśród premier pojawi się także film, który wywołał spore poruszenie.(od 1 kwietnia) to nie jest kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Stworzony na podstawie bestsellerowej książki autorstwa Blanki Lipińskiej. Massimo Torricelli to młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej. Po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel, dyrektor sprzedaży w luksusowym hotelu, odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. By podjąć ostatnią próbę ratowania związku, razem z partnerem i przyjaciółmi wylatuje na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo - najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na... pokochanie go.Kolejna propozycja to(od 2 kwietnia). Zbudowana na środku Zatoki Meksykańskiej platforma wiertnicza Deepwater Horizon jest wielkości małego osiedla i wysokości wieżowca. Na jej pokładzie pracownicy wydobywają niespotykane dotąd ilości ropy, przynosząc swoim właścicielom krociowe zyski. Podczas jednego z rozruchów wiertła dochodzi jednak do awarii, która wkrótce doprowadza do serii eksplozji i pożaru całej platformy. W tym samym czasie Zatokę nawiedza sztorm. Kapitan Mike Williams (w tej roli Mark Wahlberg) zostaje sam na polu walki - służby ratunkowe nie będą w stanie przyjść załodze z pomocą ze względu na ekstremalne warunki pogodowe. Wiedząc, że w każdej chwili może dojść do zatonięcia platformy, Williams zrobi wszystko, by ocalić swoich ludzi.(od 2 kwietnia) to poruszający dramat o dojrzewaniu do odpowiedzialności i odkrywaniu, jakimi wartościami naprawdę warto się kierować. Samuel (Omar Sy znany z "Nietykalnych") prowadzi beztroskie życie na Francuskiej Riwierze. Czas umilają mu przygodne romanse z turystkami. Jedna z takich przygód kończy się w niespodziewany dla Samuela sposób - pewnego dnia jego była kochanka Kristin (Clémence Poésy) wręcza mu bardzo szczególny prezent. "To twoja córka" - mówi i znika. Od tej chwili Samuel staje się pełnoetatowym samotnym tatą maleńkiej Glorii. O dzieciach nie ma pojęcia, lecz uczucie do dziewczynki dodaje mu sił, aby sprostać wyzwaniom ojcostwa. Sielanka nie trwa jednak długo. Gdy Gloria ma 8 lat, na horyzoncie niespodziewanie pojawia się Kristin, która postanawia odzyskać dziecko.Kolejna propozycja to polska komedia. Zośka jest atrakcyjna, wykształcona i wie, czego chce. Rodzinne miasteczko zamieniła na warszawską korporację i pnie się po drabinie sukcesu, choć do raju jeszcze droga daleka. Zamiast luksusowego apartamentu - kawalerka na kredyt, zamiast prestiżowej pracy - użeranie się z nieokrzesanym szefem, zamiast szczęśliwego życia - udawanie kogoś, kim nie jest. Pewnego dnia Zośka zalicza twarde lądowanie. Oszukana przez szefa traci pracę i reputację. Ten otrzeźwiający kubeł zimnej wody budzi ją z korpo-snu i zmusza do działania. W tym pełnym wyzwań momencie kobieta poznaje stolarza Janka. Nie jest on jednak spełnieniem jej ambitnych marzeń. Powraca więc do swojego pierwotnego planu - chce wziąć z życia to, co jej się należy - przyjaźń, szacunek i satysfakcjonującą pracę. A przy okazji ukarać byłego szefa kanciarza i złowić dorodny okaz prawdziwego faceta. Słaba płeć? Serio?