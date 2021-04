Pierwszy odcinek polskiego serialu "Klangor" odkodowany w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Canal+ udostępnił w możliwość obejrzenia pierwszego odcinka nowej produkcji serialowej "Klangor".

• Bez opłat, przez tydzień, w ramach otwartego okna Canal+ Online.

"Klanfor" to nowy serial Canal+ Polska . W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka (Matylda Giegżno), córka psychologa więziennego (Arkadiusz Jakubik). Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina (Maja Ostaszewska, Katarzyna Gałązka) pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.Premiera serialu miała miejsce 26 marca w serwisie Canal+ Online oraz na kanale Canal+ Premium. Już teraz użytkownicy serwisu Canal+ Online mogą oglądać drugi odcinek produkcji, którego premiera antenowa jest, jak zawsze, w piątki o godz. 21:00 na Canal+ Premium.Natomiast dla wszystkich chętnych, którzy jeszcze widzieli pierwszego odcinka serialu "Klangor", Canal+ otwiera do niego bezpłatny dostęp w serwisie canalplus.com , gdzie będzie można go oglądać w ramach otwartego okna przez siedem dni (do 8 kwietnia).