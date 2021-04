Netflix zakończył zdjęcia do drugiego sezonu "Wiedźmina". Premiera jeszcze w 2021 roku (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Netflix ogłasza koniec zdjęć do drugiego sezonu serialu Wiedźmin.

• Premiera nowych odcinków jeszcze w 2021 roku

Koniec zdjęć do drugiego sezonu "Wiedźmina" / Fot. Netflix

158 dni po rozpoczęciu prac na planie drugiego sezonu serialu "Wiedźmin", zdjęcia do produkcji właśnie dobiegły końca. 15 lokalizacji w Wielkiej Brytanii, 89 członków obsady, około 1200 członków ekipy i cała masa nowych potworów - droga do zakończenia zdjęć była niemal tak spektakularna, jak sam serial.Co w drugim sezonie? Przekonany, że Yennefer zginęła w bitwie o Wzgórze Sodden, Geralt z Rivii zabiera księżniczkę Cirillę w najbezpieczniejsze miejsce, jakie zna -- dom jego dzieciństwa w Kaer Morhen. Podczas gdy za jego murami królowie, elfy, ludzie i demony walczą o panowanie na Kontynencie, Geralt musi chronić dziewczynę przed czymś o wiele groźniejszym: tajemniczą mocą, jaką skrywa w sobie księżniczka.Netflix opublikował specjalny materiał z planu, w którym możemy zobaczyć podekscytowanie obsady i ekipy - pod przewodnictwem showrunnerki Lauren Schmidt Hissrich - po zakończeniu zdjęć do kolejnej części "Wiedźmina".Lauren Schmidt Hissrich jest showrunnerką i producentką wykonawczą serialu.Producentami wykonawczymi są: Lauren Schmidt Hissrich, Tomek Bagiński, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub oraz Jarosław Sawko.Reżyserami drugiego sezonu są: Stephen Surjik, Sarah O'Gorman, Ed Bazalgette i Louise Hooper.