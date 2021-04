5 sezon serialu "Usta Usta" premierowo w Playerze. W obsadzie m.in. Olszówka i Małaszyński

Łukasz Szewczyk

• Bohaterowie 5. sezonu "Usta usta" nie będą mieli chwili na odpoczynek.

• Jak rozwinie się romans Agnieszki z dużo młodszym Michałem? Czy naczelny podrywacz Adam wreszcie się ustatkuje?

• W nowych odcinkach obok znanych już gwiazd pojawią się także m.in. Edyta Olszówka i Paweł Małaszyński.

W finale 4. serii Adam rozstał się ze swoją dużo od siebie młodszą żoną, Sarą. Teraz jest sam, ale coraz większą jego uwagę przykuwa właścicielka wynajmowanego przez niego mieszkania - Magda. Kobieta uwikłana jest jednak w romans z żonatym mężczyzną i - choć Adamowi trudno w to uwierzyć - taki stan rzeczy bardzo jej odpowiada...Agnieszka już w poprzednim sezonie rzuciła pracę, marząc o własnym wydawnictwie. Jej pełne entuzjazmu przygotowania zwieńczy sukces: znajdzie nową, młodą pisarkę Różę z ogromnym potencjałem. Kornatowska znów będzie świętować sukces w ramionach Michała, swojego partnera (nie tylko) biznesowego. Czyżby "jednorazowy numerek" przeradzał się w coś więcej? A rywalizować o jej rękę będzie zarówno Krzysztof, jak i milioner Robert, którego wybierze?Nowa rzeczywistość czeka na Krzysztofa. W takiej sytuacji jeszcze nie był nigdy - bez pracy, bez mieszkania i z marnym pomysłem na życie. Przyparty do muru zacznie wciskać podejrzane ubezpieczenia starszym osobom. Na szczęście z pomocą przyjdzie mu Piotrek, który jako szofer luksusowej limuzyny, pozna go ze swoją bogatą klientką - Agatą. Nie spodoba się to zazdrosnemu, a przy tym bardzo narwanemu mężowi kobiety, Marianowi...Nowy sezon to także czas sukcesów i trudnych decyzji w życiu Izy. Po wielu latach w końcu otrzyma wymarzony awans w pracy. Szybko jednak odczuje jego skutki - dostanie polecenie zwolnienia części swoich pracowników, w tym niepełnosprawnej przyjaciółki Ulki. Jak postąpi? I jak nowa twarz - bezwzględnej bizneswoman spodoba się Piotrkowi?- mówi Oriana Kujawska, producentka serialu.W obsadzie znaleźli się ponownie Paweł Wilczak, Sonia Bohosiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Popławska, Marcin Perchuć, Anna Czartoryska-Niemczycka, Magdalena Walach, Mateusz Damięcki, Roman Frankl, Marta Chodorowska, Anna Nehrebecka, a także młode pokolenie aktorów - Maciej Marcin Tomaszewski, Łukasz Gawroński, Oliwia Ogorzelska, Aniela Płudowska i Olga RayskaDodatkowo zobaczymy całą plejadę nowych gwiazd! Do obsady dołączą między innymi: Edyta Olszówka (Agata), Paweł Małaszyński (Dominik), Anna Smołowik (Ulka), Karolina Kominek (Joanna), Dariusz Biskupski (Marian), Katarzyna Pakosińska (Renata) i Paulina Szostak (Róża). A w rolę Oksany - ulubionej ukraińskiej opiekunki do dzieci, obecnie asystentki Agnieszki, wcieli się znana z pierwszych trzech sezonów Elena Leszczyńska.Za reżyserię nowych odcinków odpowiada Łukasz Jaworski, producentką jest Oriana Kujawska, autorami scenariusza są Katarzyna Krzysztopik wraz z Wojciechem Bockenheimem. Autorem zdjęć jest Paweł Figurski, scenografię przygotowuje Maciej Fajst, charakteryzację Jolanta Madejska-Witek oraz Alina Janerka, a kostiumy Katarzyna Baran. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec. Projekt rozwijany jest przez Zespół Produkcji Fabularnej, który nadzoruje Marta Grela.Piąty sezon "Usta usta" trafi do biblioteki Playera już 12 kwietnia. Kolejne premierowe odcinki publikowane będą w każdy poniedziałek.