Produkcje Grupy Filmowej Darwin w Playerze. Wspólnym projektem seria "Misja"

Łukasz Szewczyk

• Grupa Filmowa Darwin i Player wchodzą we współpracę kontentową.

• Do serwisu dołączyły głośne tytuły z portfolio popularnych youtuberów, m.in. "Trylogia Elfów", "Byli sobie ludzie", "Wujek Chip" czy "Jaś i Małgosia".

• W tym roku powstała także zupełnie nowa seria "Misja", będąca najmłodszym wspólnym projektem G.F.D. i platformy player.pl.

Po sukcesie "Wielkich teorii Darwina" Player i Grupa Filmowa Darwin postanowiły ponownie połączyć swoje siły. Pierwszym krokiem w ramach partnerstwa jest dołączenie kolekcji tytułów autorstwa "Darwinów" do biblioteki Playera. Już teraz na wszystkich użytkowników czekają najpopularniejsze seriale i filmy, które od lat podbijają serca młodego pokolenia w Polsce. A teraz będą miały okazję dać się poznać szerszej widowni. Wśród pozycji, które dołączyły do Playera nalezą: "Trylogia elfów", "Historia Słowackiego", "Bajki Darwina" i "Byli sobie ludzie" oraz filmy: "Wujek Chip", "Gwiezdny Szeryf 1&2", "Adaś Niezgódka vs Rzeczywistość", "Miłujcie się" i "Jaś i Małgosia".- mówi Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający player.pl."Misja", czyli kosmiczna seria humorystyczna to wspólny projekt Grupy Filmowej Darwin i Playera. Tytuł zadebiutuje już wkrótce.- mówią Marek Hucz i Jan Jurkowski założyciele Grupy Filmowej Darwin.Grupa Filmowa Darwin to paczka przyjaciół-artystów, w skład której obecnie wchodzą Marek Hucz, Jan Jurkowski i Karol Pupiec. W 2012 r. na YouTube powstał kanał "Grupa Filmowa Darwin" tworzący humorystyczne wideo o różnej tematyce. Do dziś "Darwini" mają ponad 868 tys. subskrybentów i 156 milionów wyświetleń filmów.