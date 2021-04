"Świat spokoju". Hipnotyzujące obrazy z narracją największych gwiazd w HBO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Świat spokoju" łączy w sobie hipnotyzujące obrazy z narracją największych gwiazd.

• Produkcja zapewnia wyciszenie, dzięki narracjom, muzyce i materiałom filmowym, które w naturalny sposób uspokajają ciało i umysł.

"Świat spokoju" w HBO GO / Fot. HBO

"Świat spokoju" to zupełnie nowy rodzaj rozrywki, który łączy hipnotyzujące obrazy z narracją największych gwiazd - w tym Mahershali Aliego, Prinyanki Chopry, Idrisa Elby, Oscara Isaaca, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lucy Liu, Cilliana Murphy'ego, Keanu Reevesa oraz Kate Winslet. Półgodzinne odcinki są antidotum na współczesną, przytłaczającą rzeczywistość i zabierają widzów we wciągającą wizualną podróż do innego świata.Każda relaksująca opowieść - ożywiona innym znanym głosem - ma na celu poprawę samopoczucia odbiorcy. Produkcja zapewnia wyciszenie, dzięki opracowanym naukowo narracjom, urzekającej muzyce i niezwykłym materiałom filmowym, które pozwalają w naturalny sposób uspokoić ciało i umysł. Produkcja opiera się na pomyśle Calm's Sleep Stories - opowieściach na dobranoc dla dorosłych, które cieszą się wielką popularnością.Dziesięcioodcinkowy program "Świat spokoju" (A World of Calm) dostępny jest już w HBO GO