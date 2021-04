Odkrycia aktorskie w "Bratach". Kolejna koprodukcja Canal+ Polska

Łukasz Szewczyk

• Trwają prace końcowe nad pełnometrażowym debiutem Marcina Filipowicza - "Braty".

• Film powstaje w działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich Studiu Munka, koproducentem jest Canal+ Polska.

"Braty" to film z gatunku "coming of age" - intymna i szczera historia o przyspieszonym dorastaniu i poszukiwaniu własnej drogi życiowej siedemnastoletniego Filipa. Filip ma siedemnaście lat, ale to jeszcze dzieciak, który kocha jeździć na deskorolce. Jego starszy brat niebawem zaczyna życie na własny rachunek, jednak ciągle jest mocno obecny w życiu Filipa i próbuje przygotować go do dorosłości. Dwójka braci musi poradzić sobie z niedawną stratą matki i z ojcem, który pogrążony w żałobie i depresji izoluje się od świata uciekając w twarde narkotyki. Przedwcześnie zmuszeni do odpowiedzialności za samych siebie, braty próbują łapać ostatnie momenty fałszywej beztroski. Jeżdżą na deskorolce, włóczą się po przedmieściach, kręcą blanty, uprawiają seks w pierwszych sportowych samochodach, którymi później palą gumy w opuszczonych hangarach. Nie zdają sobie sprawy, że niebawem czeka ich trudny egzamin z braterstwa.W filmie główne role kreują zdolni studenci Wydziału Aktorskiego PWSFTViT w Łodzi: Hubert Miłkowski, Marta Stalmierska, Sebastian Dela. Dla Miłkowskiego i Stalmierskiej udział w "Bratach" jest debiutem fabularnym.- zdradza kulisy reżyser- dodaje.Za casting do filmu odpowiedzialni byli Konrad Bugaj i Paweł Czajor. Producentami filmu są Ewa Jastrzębska i Jerzy Kapuściński (Studio Munka SFP). Film koprodukuje CANAL+ Polska i jest to już piąta wspólna produkcja ze Studiem Munka. Film powstał w ramach wspartego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej Programu "60 Minut".