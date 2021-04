"Przyjaciele" już w HBO GO. Top 5 słynnych odcinków z udziałem gwiazd (wideo)

Łukasz Szewczyk

Top 5 najsłynniejszych odcinków serialu "Przyjaciele" z udziałem gwiazd

Mistrzowie improwizacji: Robin Williams i Billy Crystal ("Przyjaciele" sezon 3, odcinek 24) / Fot. materiały prasowe

Mistrzowie improwizacji: Robin Williams i Billy Crystal ("Przyjaciele", sezon 3, odcinek 24)

Awaryjny opiekun do dziecka: Freddie Prinze Jr. (Przyjaciele, sezon 9, odcinek 6)

Facet, który przegrał zakład: Bruce Willis ("Przyjaciele", sezon 6, odcinki 21-22-23)

Mężczyzna, który cierpi na tremę: Charlie Sheen ("Przyjaciele", sezon 2, odcinek 23)

Bezwstydny sąsiad: Danny DeVito ("Przyjaciele", sezon 10, odcinek 11)

Nagradzany i uwielbiany przez fanów na całym świecie serial komediowy "Przyjaciele" od teraz dostępny jest w serwisie HBO GO. To opowieść o grupie przyjaciół - Rachel, Monice, Phoebe, Joey'u, Chandlerze i Rossie - mieszkających w Nowym Jorku. W serialu jak w życiu, głównym bohaterom przydarzają się nie tylko przeróżne sytuacje życiowe, ale ciekawi ludzie, których spotykają. Dzięki temu w ciągu 10 sezonów w serialu wystąpiły największe gwiazdy filmowe.Scena: Przyjaciele jak zwykle spędzają czas w kawiarni Central Perk. Monica zaczyna opowiadać pewną historię, kiedy dwóch dziwnie wyglądających facetów (Williams i Crystal) siada przy sąsiednim stoliku. Williams głośno narzeka, że zdradza go żona. Na dodatek, podejrzewa, że jej kochankiem jest jej ginekolog. Monica bezskutecznie próbuje coś powiedzieć, ale szybko się poddaje i mówi przyjaciołom, że opowieść, jaką snują dwaj ekscentryczni mężczyźni jest zapewne znacznie ciekawsze i warto jej posłuchać. Monica ma rację: kilka sekund później okazuje się, że granemu przez Williamsa bohaterowi rogi przyprawia jego własny przyjaciel, czyli Billy Crystal, który w teatralnym geście wychodzi z kawiarni.Kulisy sceny: Williams i Crystal blisko przyjaźnili się ze sobą aż do tragicznej, przedwczesnej śmierci Williamsa. W tamtym okresie obaj grali w filmie, do którego zdjęcia były kręcone w tym samym studiu, co serial. Kiedy obaj aktorzy odwiedzili plan serialu Przyjaciele, zaczepił ich jeden ze scenarzystów, któremu udało się przekonać Williamsa i Crystala, wówczas już znanych na całym świecie aktorów, żeby wystąpili w epizodycznych rolach. Całkowicie improwizowana scena została nakręcona tego samego dnia. Ich umiejętności improwizacji zrobiły piorunujące wrażenie na aktorach serialu Przyjaciele. W pewnym momencie Matt LeBlanc (Joey) spontanicznie przerwał prowadzoną przez nich rozmowę, pytając się, czy owym ginekologiem jest Billy Crystal. Crystal odpowiedział mu błyskawicznie, żeby nie wchodził im w słowo, bo to prywatna rozmowa. Courtney Cox (Monica) zaimprowizowała później, odpowiadając na ostatnie pytanie Lisy Kudrow. Stwierdziła, że nie pamięta, co chciała powiedzieć.Scena: Całkiem niesłusznie pomija się często występ Freddie'go Prinze'a Jr., który wystąpił w serialu Przyjaciele w epizodycznej, ale wspaniałej roli wrażliwego opiekuna do dzieci o imieniu Sandy. Mimo że Sandy jest idealnym opiekunem do dzieci, Ross (David Schwimmer) nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, że mężczyzna wykonuje zajęcie tradycyjnie przypisane kobietom i za wszelką cenę próbuje się go pozbyć. Sandy spokojnie przyjmuje wymówienie, ale żegnając się, pomaga Rossowi uświadomić sobie, dlaczego naprawdę żywił do niego urazę.Kulisy sceny: Początkowo w rolę opiekuna do dzieci miał wcielić się Tom Hanks, ale dwukrotny zdobywca Oscara nie mógł pojawić się na planie, bo przedłużały się zdjęcia do filmu, w którym występował. To właśnie wtedy agent Freddie'go Prinze'a Jr. poinformował aktora, że jest szansa, aby zagrał epizodyczną rolę w serialu Przyjaciele - jedynym minusem było to, że nagranie miało odbyć się dzień później. Aktor był trochę wytrącony z równowagi, ale zachował zimną krew. Nie tylko udało mu się w rekordowym tempie nauczyć wszystkich kwestii, ale nauczył się także grać melodię Greensleeves na flecie, choć nigdy wcześniej nie trzymał tego instrumentu w ręku.Scena: Trudno jest wybrać naszą jedną scenę, bo Bruce Willis zawsze świetnie wypadał w roli surowego i zatroskanego ojca Elizabeth (Alexandra Holden), znacznie młodszej dziewczyny Rossa. Kiedy jego bohater zaczyna spotykać się z Rachel (Jennifer Aniston) z ponuraka zmienia się we wrażliwego i skłonnego do łez faceta. W chyba najbardziej pamiętnej scenie Paul, którego gra Willis, wdzięczy się do lustra. Wydaje z siebie drapieżny ryk, pręży bicepsy i śpiewa "I'm just a love machine". Tę żenującą scenę obserwuje schowany pod łóżkiem Ross.Kulisy sceny: Legenda głosi, że Matthew Perry (Chandler) i Bruce Willis założyli się podczas pracy na planie filmu "Jak ugryźć 10 milionów" - Perry był przekonany, że film stanie się wielkim przebojem kasowym, a Willis nie miał aż tyle wiary w produkcję. Koniec końców, film przynosił przez kilka tygodni rekordowe wpływy ze sprzedaży biletów, a Willis, który przegrał zakład, musiał wcielić się w rolę Paula. To prawda, że aktor nigdy nie potwierdził historii o zakładzie (faktycznie, dziwne by było gdyby obstawiał, że film, w którym zagrał okaże się kasową klapą), ale też nikt nie drążył dalej tego tematu, bo ta epizodyczna rólka przyniosła wszystkim korzyści: w serialu wystąpiła gwiazda wielkiego formatu, Willis zdobył nagrodę Emmy, a pięć różnych fundacji otrzymało hojne wsparcie, bo aktor postanowił przeznaczyć swoją gażę na cele charytatywne.Scena: Narzeczony Phoebe, marynarz Ryan (Sheen) w końcu wraca na brzeg. Oboje bardzo za sobą tęsknią i nie mogą doczekać się chwili, w której zobaczą się po długiej rozłące, ale właśnie wtedy bohaterka zapada na ospę wietrzną. To nie zniechęca jej narzeczonego, który jest wykończony pracą na morzu, żeby pocałować ukochaną. Zamiast spędzić wspólnie wymarzony, romantyczny weekend, oboje nieustannie się drapią.Kulisy sceny: Pomimo że w tamtym czasie Charlie Sheen miał na swoim koncie role w wielu głośnych filmach (m.in. Plutonie i Wall Street), nadal wpadał na planie w panikę, co przydarzyło mu się podczas zdjęć do serialu. Aktor nigdy wcześniej nie grał przed publicznością w studiu i był tak zdenerwowany, że w pewnym momencie nogi zaczęły mu się trząść. Twórcy serialu wiedzieli, jak temu zaradzić: powiedzieli obecnym w studiu widzom, że muszą zrobić przerwę techniczną, podczas której aktora uspokajał za kulisami jego brat, Emilio Estevez. W końcu Sheen wyszedł na scenę i odegrał swoją rolę do końca. Kiedy aktor pokonał tremę, polubił występy w serialu Przyjaciele i zawsze wspominał pracę na jego planie jako fantastyczne doświadczenie.Scena: Monica i Rachel zaplanowały wieczór panieński Phoebe, który według planu był bardziej konserwatywny niż moglibyśmy się spodziewać. Okazuje się jednak, że przyszła panna młoda nie wyobraża sobie imprezy bez występu striptizera i jej przyjaciółki gorączkowo próbują zamówić kogoś na wieczór. Jest już późno i liczba ofert jest ograniczona: koniec końców na miejscu zjawia się tęgi facet w średnim wieku (Danny DeVito). Jego pseudonim artystyczny to "Funkcjonariusz Sprawny". Mężczyzna dostaje zadyszki na schodach, a podczas tańca porusza się z wdziękiem i gracją przekarmionego chomika.Kulisy sceny: Jak Danny DeVito został obsadzony w roli podstarzałego striptizera? Nie ma tu zaskakującej puenty, ale jest to historia piękna w swojej prostocie. W tamtym okresie jego sąsiadką była Jennifer Aniston, która poprosiła aktora, żeby wystąpił w serialu. "Czy mogłem odmówić i nie rozebrać się dla pięknych bohaterek serialu "Przyjaciele?", pytał retorycznie DeVito? "Nigdy w życiu nie przepuściłbym takiej okazji". Aktor tak bardzo zapalił się do tego pomysłu, że gdyby tylko mógł, pokazałby więcej ciała i zrzucił z siebie więcej ubrań, ale twórcy serialu grzecznie mu podziękowali i stwierdzili, że jest to wystarczająco mocna scena.