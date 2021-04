Drugi sezon serialu "Szadź" od 11 maja w Playerze.

Łukasz Szewczyk

• Głośna sprawa seryjnego mordercy znajduje swój finał w sądzie.

• Piotr Wolnicki, znany religioznawca, pozornie wzorowy mąż i ojciec, oczekuje w areszcie na wyrok. Podejrzany nie przyznaje się jednak do winy. Czy zdoła uniknąć kary?

Agnieszka Polkowska nie ma wątpliwości, że udało jej się złapać niebezpiecznego przestępcę, seryjnego mordercę pozbawiającego życia młode, religijne kobiety. Teraz, gdy w wyniku śledztwa Piotr Wolnicki został postawiony przed sądem, wydaje się, że wyrok może być tylko jeden. Czy charyzmatyczny religioznawca przekona organ wymiaru sprawiedliwości i odzyska wolność? Drugi sezon odkryje przed widzami dramatyczne wydarzenia z przeszłości głównego bohatera. W jego życiu pojawi się Lila, kobieta, z którą Wolnickiego łączy wyjątkowa więź i tajemnica z czasów młodości. Obecność Lili przywróci wspomnienie tragicznego zdarzenia, ale jednocześnie będzie dla Piotra szansą na konfrontację z brutalną prawdą o sobie.Tego dnia udostępniony zostanie pierwszy odcinek serialu, kolejne w tygodniowych odstępach. W obsadzie znaleźli się ponownie Maciej Stuhr, Aleksandra Popławska, Bartosz Gelner, Anna Cieślak, Emma Giegżno, Michał Kaleta, Patrycja Soliman, Monika Niemczyk, Mirosław Zbrojewicz. W drugim sezonie dołączą do nich Anna Ilczuk, Karolina Gorczyca, Agnieszka Wosińska, Kinga Jasik, Sandra Drzymalska, Krzysztof Zarzecki, Wiktor Piechowski i Paulina Krzyżańska.Producentami serialu są Michał Kwieciński (Akson Studio) oraz Adrianna Przetacka (TVN). Reżyserem produkcji jest Sławomir Fabicki, autorem zdjęć Mikołaj Łebkowski. Scenariusz pod nadzorem Katarzyny Śliwińskiej-Kłosowicz (TVN) i Anny Gronowskiej (Akson Studio) napisali: Michał Godzic, Karolina Szymczyk-Majchrzak i Paulina Murawska. Scenografię przygotowuje Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumy - Paweł Grabarczyk oraz Wanda Kowalska. Kierownikiem produkcji jest Magdalena Badura.Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się: seria "Chyłka", "Szadź", "Top Model. Front Row", "Fame czy Shame", "Żywioły Saszy - Ogień" i "Nieobecni".