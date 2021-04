Oscary 2021 rozdane. Najlepszym filmem "Nomadland" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Za nami 93. gala wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

• Za najlepszy film roku uznano "Nomadland". Produkcja otrzymała łącznie trzy Oscary,

Oscary 2021 - zwycięzcy:

Wręczono najważniejsze nagrody filmowe. Tytuł najlepszego filmu otrzymał film, czyli który został nakręcony na podstawie reportażu Jessiki Bruder o 60-letniej Fern. Głowna bohaterka Fern (Frances McDormand) pakuje swojego vana i wyrusza w drogę jako współczesna nomadka, po tym jak w wyniku recesji straciła właściwie cały swój dotychczasowy dobytek. Trzeci film fabularny reżyserki Chloé Zhao, przedstawia historię Lindy May, Swankie i Boba Wellsa, prawdziwych nomadów, którzy stają się mentorami i towarzyszami Fern podczas jej podróży po rozległym amerykańskim Zachodzie."Nomadland"Chloé Zhao ("Nomadland")Anthony Hopkins ("Ojciec")Frances McDormand ("Nomadland")Daniel Kaluya ("Judas and the Black Messiah")Youn Yuh-jung ("Minari")"Na rauszu""Co w duszy gra""Czego nauczyła mnie ośmiornica"Emerald Fennell ("Obiecująca. Młoda. Kobieta.")Christopher Hampton i Florian Zeller ("Ojciec")Erik Messerschmidt ("Mank")Trent Reznor, Atticus Ross i Jon Batiste ("Co w duszy gra")"Fight for You" (z filmu "Judas and the Black Messiah"Mikkel E.G. Nielsen ("Sound of Metal")Ann Roth ("Ma Rainey: Matka bluesa")Donald Graham Burt i Jan Pascale ("Mank")Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal i Jamika Wilson ("Ma Rainey: Matka bluesa")Jaime Baksht, Nicolas Becker, Philip Bladh, Carlos Cortés i Michelle Couttolenc ("Sound of Metal")Scott R. Fisher, Andrew Jackson, David Lee i Andrew Lockley ("Tenet")"Dwóch nieznajomych""Colette""Jakby coś, kocham was"