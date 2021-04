Filmy wytwórni MGM dostępne w ofercie na życzenie Canal+ Polska

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Polska nawiązał współpracę z kolejnym studiem filmowym - Metro Goldwyn Mayer (MGM).

• Produkcje amerykańskiej wytwórni zasiliły ofertę Canal+ i są dostępne do wypożyczenia online w niezależnym serwisie Premiery Canal+ oraz w usłudze Premiery VOD+ na dekoderach abonentów Canal+.

Pierwsze produkcje studia MGM trafiły do oferty wypożyczalni 23 kwietnia. Fani kina znajdą w bibliotece wiele znakomitych hitów, w tym m.in. "Milczenie Owiec", "Rodzina Addamsów", "Misery" czy "Creed: Narodziny legendy". Pierwszego dnia do oferty serwisu Premiery Canal+ oraz usługi Premiery VOD+ trafiła szeroka oferta największych klasyków produkcji MGM. W dalszym okresie współpracy w ofercie pojawią się również najnowsze produkcje MGM.Usługa Premiery Canal+ gromadzi w jednym miejscu produkcje największych studiów i dystrybutorów filmowych, w tym m.in. Universal Studios, Paramount Pictures, The Walt Disney Company, MGM, 20th Century Studios, Dream Works, Sony Pictures, Cineman, Kino Świat, Best Film, Next Film, M2 Films, Kino Polska czy Telewizji Polsat. Z oferty Premiery Cabal+ można korzystać w przeglądarce na stronie premiery.canalplus.pl, platformach iOS, Android i Android TV oraz na telewizorach Samsung (platforma Tizen) oraz LG (platforma LG webOS).Z kolei Premiery VOD+ to wypożyczalnia hitów filmowych dostępna bezpośrednio na dekoderach Canak++. Aby skorzystać z oferty wypożyczalni wystarczy podpiąć dekoder do internetu i uruchomić aplikację w menu dekodera.