Nowy program Anity Werner "Tokio. Cena sukcesu" w TVN24 GO

Łukasz Szewczyk

• Anita Werner przygotowała autorski program "Tokio. Cena sukcesu".

• Przez sześć kolejnych tygodni dziennikarka rozmawia z najlepszymi polskimi sportowcami o tym jak na co dzień wygląda droga do zwycięstwa i ile przeszkód trzeba pokonać, żeby ją przejść.

Na kilka tygodni przed ucztą dla fanów sportowych emocji - Igrzyskami olimpijskimi w Tokio - TVN24 GO zaprasza na cykl wyjątkowych spotkań. Przez sześć kolejnych tygodni Anita Werner w swoim nowym autorskim programie "Tokio. Cena sukcesu" rozmawia z polskimi olimpijczykami, ze znanymi i utytułowanymi polskimi sportowcami, którzy szczerze i wprost opowiadają jak na co dzień wygląda ich droga do zwycięstwa. Jaką cenę ma sukces i ile porażek trzeba przeżyć, żeby w końcu go osiągnąć?- mówi Anita Werner, dziennikarka TVN24 i autorka programu."Tokio. Cena sukcesu" to sześć odcinków i tyle samo historii. Co tydzień zobaczymy nie tylko szczerą rozmowę Anity Werner z gościem, ale też ich wspólny trening. Dziennikarka towarzyszy sportowcom w codziennej rutynie, poznaje tajniki przygotowań fizycznych i mentalnych, ale też przekonuje się na własnej skórze, jak wyczerpujący potrafi być zaledwie mały wycinek tego treningu.W programie "Tokio. Cena sukcesu" Anita Werner spotka się z Magdaleną Piekarską-Twardochel (szpada), Adamem Kszczotem (bieg na 800 metrów), Aleksandrą Mirosław (wspinaczka sportowa na czas), Fabianem Drzyzgą (siatkówka), Anitą Włodarczyk (rzut młotem) i Natalią Partyką (tenis stołowy).Cykl rozmów Anity Werner "Tokio. Cena sukcesu" od 26 kwietnia 2021 roku w TVN24 GO!