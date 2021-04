Netflix na maj. "Kobieta w oknie", "Dziedzictwo Jowisza", "Tlen", "Armia umarłych" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery maja platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród premier m.in.: "Kobieta w oknie", "Dziedzictwo Jowisza", "Tlen", "Armia umarłych", "Specjal 2", "Kto zabił Sarę? 2", "Ragnarok 2", Potwór"

Netflix - wykaz premier na maj 2021 roku:

W maju z drugim sezonem do Netflixa powraca(od 4 maja). W miarę jak kariera Seleny nabiera tempa, piosenkarka musi walczyć o to, by pozostać w zgodzie ze sobą, znaleźć czas dla rodziny i zadbać o interesy.Z kolei(od 4 maja) to propozycja dla najmłodszych. Staś, Śmietek i ich zaprzyjaźnione zwierzaki - Walter, Donek i Pani Mona - dają się ponieść wyobraźni i przeżywają wspaniałe przygody - na swoim podwórku i nie tylkoDostępny będzie takżę nowy serial(od 7 maja). Gdy nadchodzi czas, aby pierwsze pokolenie superbohaterów przekazało pałeczkę swoim dzieciom, wybuchają konflikty, a dawne zasady tracą sens.Dla fanów anime powraca(od 13 maja). Belmont i Sypha zgłębiają spędzające sen z powiek plany wskrzeszenia Drakuli. Alukard mierzy się ze swoją ludzką stroną.Wśród nowości także(od 14 maja). Od szalonych przygód na odległych planetach po zatrważające historie rozgrywające się bliżej nas. Kolejna część nagrodzonej Emmy i niezwykle prowokacyjnej antologii.(od 19 maja). Aby dokonać zemsty, Álex musi odkryć ciemną stronę życia swojej zamordowanej siostry Sary i pogodzić się z faktem, że tak naprawdę jej nie znał.Z drugim sezonem wraca także(od 20 maja). Po odsunięciu się od matki Ryan odkrywa świat na własną rękę, doświadczając wzlotów i upadków, jakie przynosi życie i miłość.(od 21 maja) to z kolejny sezon przygód nastoletnich obozowiczów z Isla Nublar. Czy dzięki pracy zespołowej uda się im uciec z wyspy pełnej puszczonych samopas dinozaurów?Na widzów czeka także kontynacja(od 27 maja). Magne próbuje zyskać sprzymierzeńców w walce z potężnymi wrogami i zmaga się ze swoim krnąbrnym bratem. Na horyzoncie majaczą zaś mityczny chaos i ekologiczna katastrofa.Z kolei w sezonie finałowym(od 28 maja) Sandy mierzy się z bolesną stratą i trudnym zobowiązaniem finansowym. Czeka go również ważne spotkanie po latach i duża zmiana zawodowa.Wśród serialowych premier także część druga piątego sezonu serialu(od 28 maja). Tytułowy Lucyfer z hukiem powraca do krainy żywych, aby udobruchać Chloe. Diabeł ma zawsze pełne ręce roboty...Maj to także premiery filmowe. Pierwsza propozycja to(od 7 maja). Wrażliwy nastolatek zostaje wplątany w sprawę napadu z zabójstwem. Aby dowieść swojej niewinności, musi stawić czoła systemowi sądowemu, który już wydał na niego wyrok.Z kolei(od 12 maja) to historia pozbawionej pamięci kobiety budzącej się w komorze kriogenicznej, w której wkrótce skończy się tlen. Aby przeżyć, musi ustalić, kim naprawdę jest.Kolejna premiera to(od 14 maja). Cierpiąca na agorafobię psycholożka stopniowo pogrąża się w obsesji na punkcie swoich nowych sąsiadów - oraz brutalnej zbrodni, którą widziała przez okno.(od 14 maja). Nieustępliwy detektyw i seryjny morderca łączą siły w walce z potężną szajką zajmującą się handlem dziećmi.Filmowa ramówka Netflixa to także(od 21 maja). Po wybuchu epidemii zombie w Las Vegas grupa najemników podejmuje śmiertelne ryzyko i wchodzi do strefy objętej kwarantanną, aby dokonać skoku wszech czasów.Wśród filmowych propozycji także(od 26 maja). Roberto Baggio to jeden z najwybitniejszych piłkarzy wszech czasów. Zobacz, jak wyglądały 22 lata jego kariery, w tym niełatwy debiut i zatargi z niektórymi trenerami.• od 4 majaŚmieciarka: Sezon 2Navillera: Sezon 1Selena - serial: Część 2• od 5 majaSynowie Sama: Droga w mrok: Miniserial• od 6 majaAnd Tomorrow the Entire World• od 7 majaGirl from Nowhere: Sezon 2Dziedzictwo JowiszaPotwórMilestone• od 9 majaSuper MeVincenzo: Sezon 1• od 11 majaWyjaśniamy: Pieniądze: Miniserial• od 12 majaThe Upshaws: Sezon 1Dance of the Forty OneTlen• od 13 majaCastlevania: Sezon 4• od 14 majaJungle Beat: The MovieKobieta w oknieJestem wszystkimi dziewczynamiFerryThe Strange HouseMove to Heaven: Sezon 1Miłość, śmierć i roboty: Sezon 2Paranormalne doświadczenia: Sezon 3• od 18 majaSardar Ka Grandson• od 19 majaKto zabił Sarę?: Sezon 2• od 20 majaSpecial: Sezon 2• od 21 majaArmia umarłychPark Jurajski: Obóz Kredowy: Sezon 3• od 26 majaRobert Baggio: Boski KucykNail Bomber: PolowanieJak kuchnia afroamerykańska zmieniła Amerykę: Miniserial• od 27 majaBlack Space: Sezon 1Ragnarok: Sezon 2Błękitny cudSoy Rada: Szczęśliwy trafEden: Sezon 1• od 28 majaThe Kominsky Method: Sezon 3Lucyfer: Sezon 5 Część 2• od 31 majaL'Agence: Luksusowe nieruchomości: Sezon 1od 1 majaTarzan: LegendaH2O, wystarczy kropla: Sezon 3Wild DogMama i jaHomeland: Sezon 8Pod pokłademUczeń szatanaod 2 majaFisheyeod 5 majaSzybcy i wściekli: Hobbs i Shawod 6 majaNie wszystko złoto, co się świeciAutsajderOdnajdę CięOszukać przeznaczenie 4od 7 majaThe Sinner: Sezon 3Late Nightod 10 majaJeopardy!od 11 majaKobieta nielegalnaod 12 majaSzczygiełod 15 majaGospodynie z kasą. Nowy JorkKuroko's Basketball: Sezon 2Elvis Presley: Poszukującyod 16 majaDomThe DoorsTajemnica Brokeback MountainLot 93NieśmiertelnyR.I.P.D. Agenci z zaświatówMiłość bez końcaLove or MoneyTłumaczkaUcieczka z Nowego JorkuCzarna błyskawicaBoyhoodTerminator 2: Dzień sąduod 18 majaHarrietAngry Birds 2od 20 majaZnienawidzony Peter Tatchellod 22 majaSam Smith: Love Goes - Live At Abbey Road Studiosod 24 majaBlinded by the Light. Siła muzykiod 30 majaMiraculous: Biedronka i Czarny Kot