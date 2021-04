Ekspozycja okien względem stron świata - które rozwiązanie jest najlepsze

media2.pl

Nasłonecznienie, ciepło, wilgotność, koszty ogrzewania i oświetlenia - te wszystkie czynniki zależą od usytuowania mieszkania względem źródła światła naturalnego.

Niczym słonecznik

Jeśli lubisz budzić się z pierwszymi promieniami słońca

Zimowy ogród

Zachód i północ

Nasze mieszkanie ma upodobnić się do tego mądrego kwiatu - czyli podążać za słońcem. To znaczy, że pomieszczenia, z których najintensywniej korzystamy w godzinach porannych, mają być nasłonecznione przed południem, te, w których częściej przebywamy w popołudnie - mieć ekspozycję na wieczorne słońce.Kierując się "zasadą słonecznika", umiejscawiamy idealną sypialnię na północnym wschodzie - nie bezpośrednio na wschód, bo taka ekspozycja może wiązać się z nadmiernym przegrzewaniem się pomieszczenia w sezonie letnim. Z kolei północny wschód jest złotym środkiem: słonecznie, ale nie gorąco o poranku, chłodno i przyjemnie po południu.Ta ekspozycja jest również dobra dla kuchni, w której też chcielibyśmy unikać zbędnego nagrzewania, ale korzystać z uroków naturalnego światła.Południe to najcieplejsza strona świata. Południowa ekspozycja jest dobra, gdy chcemy zdobyć jak najwięcej światła dziennego w okresie zimowym. W okresie letnim zaś możemy zetknąć się z problemem uciążliwych upałów - więc najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem będzie usytuowanie okien w kierunku południowego wschodu czy południowego zachodu. Takie położenie najlepiej się sprawdzi dla salonu, pokoju gościnnego, jadalni, gabinetu, pokoju dziecięcego.Nie należą do najpopularniejszych ekspozycji - gdyż w pomieszczeniach z oknami na zachód jest duszno i gorąco latem, a w pokojach skierowanych na północ jest dość ciemno i chłodno. Co prawda, może to pasować osobom, które prowadzą tryb życia sowy, bądź w przypadku takich pomieszczeń, jak gabinet, pracownia czy biuro.Mamy nadzieję, że nasze wskazówki pomogą w wyborze idelanego mieszkania.