Nowe kanały w WP Pilot: Antena TV, Top Kids Jr, Ultra TV, Filmax, TVC

Łukasz Szewczyk

• Platforma WP Pilot rozszerza swoją ofertę.

• Do serwisu dołączyło pięć nowych kanałów: Antena TV, Top Kids Jr, Ultra TV, Filmax, TVC.

WP Pilot postanowił umilić widzom majówkę. W nowej ofercie znajdą się propozycje dla najmłodszych widzów, a także miłośników muzyki oraz kultowych filmów i seriali.- mówi Marcin Malicki, CEO WP Pilot.Kanałzapewnia rozrywkę, najnowsze informacje i edukację. Ponadto promuje zdrowy styl życia. Skierowany jest szczególnie do seniorów.wspiera rozwój najmłodszych. Przez zabawę, animacje i piosenki uczy je mówić, śpiewać i tańczyć oraz poznawać pierwsze słowa w językach obcych.Z kolei stacja Ultra TV oferuje widzom audycje muzyczne, dokumentalne oraz filmy. W ofercie programowejwidzowie znajdą kultowe filmy i seriale, również animowane oraz poradniki i informacje z regionów. TVC to także widowiska artystyczne dla całych rodzin, koncerty i kabarety. Stacjaw swoim programie stawia na klasyczne produkcje amerykańskie - seriale oraz filmy akcji, komedie i westerny.Przypomnijmy, że WP Pilot to platforma do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie ponad 100 kanałów telewizyjnych. W ofercie WP Pilot dostępne są stacje ogólnotematyczne, informacyjne, filmowe, sportowe oraz te, dedykowane najmłodszym. Usługa jest dostępna poprzez stronę internetową, aplikacje na platformy Android, iOS, Windows oraz z wykorzystaniem Chromecast i Airplay. WP Pilot posiada również aplikacje dedykowane na telewizory LG Smart TV oraz Samsung Smart TV.