Nowy film Discovery+ Originals. "Atak zabójczych szerszeni"

Łukasz Szewczyk

• Premiera kolejnej produkcji Discovery+ Originals

• "Atak zabójczych szerszeni" śledzi walkę amerykańskichpszczelarzy i naukowców, którzy starają się ochronić okolice stanu Waszyngton przed plagą szerszeniaazjatyckiego.

W listopadzie 2019 roku amerykański pszczelarz Ted McFall z przerażaniem odkrył, że jego pasieka licząca ponad 60tys. pszczół została zdziesiątkowana. Okazało się, że za zniszczeniami stoi inny owad - niebezpieczny i morderczy szerszeń azjatycki, do tej pory niespotykany na tej szerokości geograficznej. Rozprzestrzenienie się tego gatunku stanowi poważne zagrożenie dla egzystencji pszczoły miodnej, a co za tym idzie - całego ekosystemu.Szerszenie azjatyckie zabijają pszczoły, aby zdobyć pożywienie - pojedynczy osobnik może unicestwić nawet 20pszczół na minutę, a mała grupa tych drapieżnych owadów może zniszczyć 30-tysięczną rój w zaledwie 1,5 godziny. Inwazja szerszeni w USA to poważne zagrożenie dla globalnych zasobów żywności - pszczoła miodna jest najskuteczniejszym zapylaczem roślin na świecie. Perspektywa wyginięcia tego gatunku jest katastroficzna dla naswszystkich. Nowy film dokumentalny discovery+ Originals - w reżyserii Michaela Paula Stephenson - przygląda się wysiłkom grupy ekspertów, którzy starają się chronić kraj przed plagą zabójczych szerszeni."Zabójcze szerszenie" zaatakowały w samym środku pandemii COVID-19. Chris Looney, entomolog z Departamentu Rolnictwa Stanu Waszyngton, wyruszył z misją wytropienia owadów. Dołączają do niego eksperci i miłośnicy pszczół Ted McFall i Ruthie Danielsen, ekspert ds. owadów Sven-Erik Spichiger, o także Conrad Bérubé - pierwsza osoba, która zniszczyła gniazdo tych insektów w Ameryce Północnej. Kamery towarzyszą grupie poszukiwaczy, których celem jest namierzenie siedliska agresywnych owadów przed rozpoczęciem sezonu lęgowego. Jeśli to się nie uda, istnieje niebezpieczeństwo, że drapieżny gatunek rozprzestrzeni się na całe Stany Zjednoczone, stanowiąc zagrożenie dla rolnictwa, przemysłu pszczelarskiego, ekosystemu i bioróżnorodności.W Polsce "Atak zabójczych szerszeni" zadebiutował w piątek (30 kwietnia 2021 roku) na platformie TVN24 GO. Przez miesiąc będzie dostępny wyłącznie w serwisie newsowym, a następnie dołączy także do kolekcji Discovery+ w Playerze.