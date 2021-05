Maj w HBO GO. Nowe seriale i premiery filmowe (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery HBO GO na maj 2021, dzień po dniu

Pełny wykaz premier HBO GO - maj 2021 (dzień po dniu):

Miesiąc rozpocznie się od premiery nowego sezonu serialowej antologii. Produkcja ta skupia się na relacjach między kobietami do towarzystwa a ich klientami, którym zapewniają one znacznie więcej niż tylko seks. W tej odsłonie historia osadzona została w Londynie, a główna bohaterka, w którą wciela się Julia Goldani Telles (serial The Affair), obraca się w świecie branży technologicznej. Inną nowością będzie kolejny sezon serialuopowiadającego o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street. W produkcji po raz kolejny wystąpili nominowany za stworzoną przez siebie kreację do Złotego Globu oraz Emmy Don Cheadle, a także Regina Hall czy Andrew Rannells.Po kilku latach przerwy, we wznowionej wersji, wraca nagrodzony Złotym Globem i dwoma statuetkami Emmy serial HBO. Tym razem w roli terapeutki występuje trzykrotna zdobywczyni Emmy Uzo Aduba (serial Mrs. America), która prowadząc sesje w dzisiejszym Los Angeles, pomaga swoim pacjentom uporać się z ich problemami, jak również sama mierzy się z własnymi wyzwaniami.W maju nie zabraknie propozycji filmowych zarówno dla miłośników produkcji prosto z Hollywood, jak i kina europejskiego. Dla fanów legendarnego już w historii kina pięściarza Rocky'ego przygotowana została specjalna gratka - do serwisu HBO GO dodana zostanie seria filmóworaz, a także wyjątkowy dokumentprzedstawiający kulisy powstania kultowych filmów i pracy, jaką włożył w nie Sylvester Stallone. Fanów boksu na pewno ucieszy także jeszcze jeden film pozostający w tej tematyce -. W produkcji tej Charlie Hunnam i Jack O'Connell wcielają się w role dwóch braci - pięściarza i jego managera, którzy po jednej z przegranych walk stają przedkoniecznością spłacenia długu zaciągniętego u szefa miejscowego gangu.Inną filmową premierą będzie musicalowa adaptacja przebojowego filmu z 1983 roku. Dwoje zakochanych w sobie ludzi, pochodzących z różnych środowisk, wbrew woli rodziców i przyjaciół, decyduje się w niej zawalczyć o swój związek. Kolejną nowością będzie widowiskowy film Disneyaprzedstawiający historię nieustraszonej młodej kobiety, która z miłości do swojej rodziny i kraju ryzykuje wszystkim co ma, aby stać się jednym z największych wojowników, jakiego widziały Chiny. Swoje premiery w HBO GO będą mieć także dwa polskie filmy:, opowiadające o nietolerancji i ukrytych krzywdach, oraz- historia dwojga nieznających się bohaterów, których ścieżki w końcu się krzyżują. W filmie tym w rolach głównych zobaczymy Piotra Żurawskiego i Magdalenę Popławską.Pod koniec miesiąca zaplanowana została premiera nowego filmu HBO z Ruth Wilson i Andrew Scottem w rolach głównych.to oparta na prawdziwych wydarzeniach produkcja przedstawiająca historię tajnych negocjacji, niewiarygodnej przyjaźni i małej grupy cichych bohaterów - Izraelczyków i Palestyńczyków, którzy doprowadzili do Porozumień z Oslo w 1993 roku. Obraz nakręcono na podstawie wyróżnionej nagrodą Tony sztuki o tym samym tytule autorstwa J.T. Rogersa.Na widzów, którzy lubią europejski punkt widzenia w maju w HBO GO czeka szereg filmów bardzo różnorodnych, pod wieloma względami, nie tylko kraju pochodzenia. Wśród nich będzie m. in historia trzech kobiet, które nie mają ze sobą nic wspólnego poza faktem, że pracują w jednym miejscu i codziennie razem przekraczają francusko-belgijską granicę, aby do tej pracy dojechać - to w filmie. Historię jedenastoletniej dziewczynki, która musi zamieszkać ze swoją surową babcią w małym włoskim miasteczku, podczas gdy jej rodzice wyjeżdżają za pracą do Francji, opowie. Kolejną propozycją będzie, obraz autorstwa siedmiu reżyserek i reżyserów, śledząca życie różnych kobiet i pokazująca rzeczywistość z ich punktu widzenia. Największy nacisk zostaje w niej położony na z pozoru niezauważalną przemoc, która spotyka bohaterki zarówno w życiu prywatnym, jak i w społecznym. Hiszpańskieto dramat więzienny w estetyce kina noir opowiadający o korupcji na najwyższych szczeblach władzy.natomiast przedstawia historię byłej narkotykowej baronowej, która wraca do Amsterdamu, aby zmierzyć się z niedokończonymi sprawami i raz na zawsze uratować swoją rodzinę przed konsekwencjami jej przestępczego życia.Na najmłodszych widzów czeka premiera kolejnych odcinków i sezonów seriali animowanychoraz ukochanej przez dzieci. W maju dodane zostaną także nowe pozycje takie jak, czyli serial animowany o sześcioletniej Alice, która ma magiczny klucz otwierający drzwi do Krainy Czarów. Tam poznaje uroczego królika o imieniu Lewis i szybko się z nim zaprzyjaźnia. Inną propozycją będzie serialktóry dzięki pięknej animacji 3D i wpadającym w ucho piosenkom sprawi frajdę dzieciakom. Produkcja pomaga przedszkolakom w nauce czytania, liczenia i rozpoznawania dźwięków oraz kolorów.Na amatorów produkcji dokumentalnych czeka premiera intrygującego rumuńskiego filmu, w którym twórcy pokazują ciążę jako punkt wyjścia do podjęcia rozważań na temat skomplikowanych rodzinnych relacji. Kolejną nowością będzie- dwuczęściowy film dokumentalny HBO wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara Alexa Gibneya. Pokazuje on, jak działania wielkich koncernów farmaceutycznych i forsowane przez nie przepisy umożliwiają nadprodukcję, lekkomyślną dystrybucję i nadużywanie syntetycznych opioidów. Dla widzów, którzy lubią konwencję wieczornych programów typu talk show i mają ochotę na trochę śmiechu, przygotowana została premiera programu. Jego gospodyni zajmie się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Poruszać będzie takie kwestie jest rasa, polityka, nauka, celebryci, religia i wiele innych - każdy analizować będzie ze swojego wyjątkowego i wywrotowego punktu widzenia.• 1 majaA Black Lady Sketch Show II, odc. 2RockyRocky IIRocky IIIRocky IVRocky VRocky BalboaCreed: Narodziny legendyCreed IIRocky: 40 lat legendyChłodniaKręglogłowiMoja młodsza siostraKrew pelikana• 2 maja1982Gambit budapeszteńskiPrawo dżungli• 3 majaNierealne, odc. 4Mare z Easttown, odc. 3Miasto na wzgórzu II, odc. 6Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 10Dziewczyna z doświadczeniem, odc. 1-13 (cały sezon)Dziewczyna z doświadczeniem II, odc. 1-14 (cały sezon)Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 1-2Ucieczka z AlcatrazZimnicea• 4 majaRodzice II, odc. 8Batwoman II, odc. 12• 5 majaMayans M.C. III, odc. 9• 6 majaOpowieść podręcznej IV, odc. 4Kwas• 7 majaWampiry: Dziedzictwo III, odc. 11Młody Sheldon IV, odc. 17Droga do szczęściaMłodzi Tytani: Akcja! VI, odc. 1-25Fungisy!, odc. 19-38Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera: Opowieść Zacka SnyderaGłęboka ranaNa planie, odc. 903• 8 majaA Black Lady Sketch Show II, odc. 3Dziewczyna z dolinyOpieka zastępcza• 9 majaBez pożegnaniaMulanSamotne wilki• 10 majaDziewczyna z doświadczeniem III, odc. 3Mare z Easttown, odc. 4Nierealne, odc. 5Miasto na wzgórzu II, odc. 7Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 11DaniaNie jesteśmy aniołami• 11 majaZbrodnia stulecia, cz. 1Rodzice II, odc. 9Batwoman II, odc. 13• 12 majaZbrodnia stulecia, cz. 2Mayans M.C. III, odc. 10• 13 majaOpowieść podręcznej IV, odc. 5Ojcze naszLetnie popołudnie• 14 majaWampiry: Dziedzictwo III, odc. 12Młody Sheldon IV, odc. 18Alice i Lewis, odc. 1-28Czarna wdowaNa planie, odc. 904• 15 majaA Black Lady Sketch Show II, odc. 4Siła przyzwyczajenia• 16 majaAxios IV, odc. 7OsamotnionaRelikt• 17 majaDziewczyna z doświadczeniem III, odc. 4Mare z Easttown, odc. 5Nierealne, odc. 6Miasto na wzgórzu II, odc. 8Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 12• 18 majaRodzice II, odc. 10All American III, odc. 12Batwoman II, odc. 14• 19 majaSuperman i Lois, odc. 6• 20 majaOpowieść podręcznej IV, odc. 6Interior• 21 majaWampiry: Dziedzictwo III, odc. 13Świnka Peppa III, odc. 1-9Świnka Peppa IV, odc. 1-9Prawdziwe męstwoNa planie, odc. 905• 22 majaPrzerwa z Sam Jay, odc. 1A Black Lady Sketch Show II, odc. 5Woda dla słoniPracujące dziewczyny• 23 majaAxios IV, odc. 8Na świat• 24 majaCzarny poniedziałek III, odc. 1Terapia IV, odc. 1-2Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 5Mare z Easttown, odc. 6Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII, odc. 13• 25 majaTerapia IV, odc. 3-4All American III, odc. 13• 26 majaSuperman i Lois, odc. 7• 27 majaOpowieść podręcznej IV, odc. 7• 28 majaCoComelon, odc. 1-20Masza i niedźwiedź III, odc. 1-26To nie jest kraj dla starych ludziNa planie, odc. 906• 29 majaPrzerwa z Sam Jay, odc. 2A Black Lady Sketch Show II, odc. 6AustraliaJa, Irena i JaWyspa kłamstw• 30 majaAxios IV, odc. 9OsloPająki z papieruPodjazdy•31 majaTerapia IV, odc. 5-6Dziewczyna z doświadczeniem III, odc. 6Mare z Easttown, odc. 7