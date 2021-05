Premiery Canal+ na maj. "Nowi mutanci", "Obsesja", "Greta", "Eastern", "Capone", "Polowanie"

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery maja na antenach pakietu Canal+

• Wśród propozycji nowe seriale (m.in. "Obsesja", "Wystawieni") oraz premiery filmowe (m.in. "Greta", "Polowanie", "Nowi mutanci", "Eastern", "Capone").

Pełny wykaz premier na kanałach Canal+ na maj 2021 (dzień po dniu):

Maj w Canal+ to przede wszystkim nowe seriale. Na świecie pandemia. Wszyscy siedzimy w domach i czekamy na lepsze czasy. Co więc robią aktorzy? No, przede wszystkim się nudzą. I gadają. Niby pretekstem są próby online do spektaklu, ale tak naprawdę gadać można o wszystkim. Serial(od 1 maja) to wielki popis dwóch wybitnych brytyjskich aktorów, którzy jeszcze niedawno wspólnie bawili nas w serialu "Dobry omen". David Tennant znany jest także z "Doctora Who" i "Broadchurch", zaś Michael Sheen z "Masters of Sex", czy sagi "Zmierzch". Tu obaj przed kamerkami, zarośnięci i nieuczesani grają lekko podkoloryzowane wersje samych siebie męczących siebie i swoich bliskich (w tych rolach też autentyczne rodziny) nudnym życiem w odosobnieniu. Do tego sporo gościnnych występów innych gwiazd.Kolejna propozycja to(od 28 maja). Fascynujący serialowy kryminał, w którym równie interesująca jest rozwikłanie zagadki, kto i dlaczego zabił, jak cała egzotyczna dla nas warstwa obyczajowa. Ta sześcioodcinkowa francusko/izraelska koprodukcja rozgrywa się właśnie w tym drugim kraju. To tam w pierwszym odcinku jesteśmy świadkami ślubu i wesela, na którym w pewnym momencie gaśnie światło, a gdy znowu robi się jasno okazuje się, że świeżo poślubiony pan młody nie żyje. I wszystko (łącznie ze śladami krwi) wskazuje na to, że zabiła go panna młoda. Rozpoczyna się śledztwo, które robi się coraz bardziej skomplikowane, a pochodząca z Francji panna młoda - Nathalie - okazuje się jedną wielką chodzącą tajemnicą. Tylko czy ktoś zdoła ją rozwikłać zanim znowu ktoś zginie?Wśród filmowych propozycji premiera filmu(od 7 maja). Mroczny wielkomiejski thriller z jeszcze mroczniejszą tytułową bohaterką. Młoda kelnerka Frances znajduje w nowojorskim metrze drogą torebkę. W środku są dokumenty właścicielki - Grety Hideg, więc następnego dnia Frances idzie odnieść torebkę wraz z zawartością. Greta (Isabelle Huppert) okazuje się pochodzącą z Francji starszą wdową, która zaprasza ją na kawę. Dwie kobiety zaprzyjaźniają się, tym chętniej, że Frances rok wcześniej straciła matkę i z przyjemnością przebywa w towarzystwie starszej, fascynującej osoby. Fascynacja jest obustronna tyle, że ta ze strony Grety szybko okazuje się niezdrowa.Z kolei(od 9 maja) to czarna komedia, która w ironiczny sposób próbuje pokazać współczesne podziały wśród Amerykanów. Nabrzmiały one do tego stopnia, że ludzie już nie tylko dogryzają sobie w internecie, ale najchętniej wszyscy by się tam pozabijali. I o tym właśnie jest ten film. Grupa ludzi budzi się w lesie z kneblami w ustach. Uwalniają się, znajdują broń i zanim orientują się, że są zwierzyną w okrutnym polowaniu spora część z nich ginie. Reszta próbuje przeżyć i zorientować się gdzie są i dlaczego to właśnie oni zostali porwani i "zaproszeni" na tę imprezę. Odpowiedzi są naprawdę zaskakujące.Najnowszy film o komiksowych mutantach z wydawnictwa Marvel (to ten sam świat, który znamy z serii "X-Men", czy filmów o Deadpoolu) to próba sprawdzenia się superbohaterów w zupełnie nowym gatunku kina.(od 10 maja) są bowiem horrorem. Oto grupka nastolatków z nadprzyrodzonymi umiejętnościami podczas pobytu w tajemniczym szpitalu łączy swe siły w walce z równie nadnaturalnym przeciwnikiem. To film, który może zainteresować zarówno fanów kina superbohaterskiego, jak i miłośników horrorów.(od 22 maja) to jeden z najciekawszych, najodważniejszych i najoryginalniejszych polskich filmów ostatnich lat. To fabuła, która nie boi się przekraczać barier gatunkowych, żonglować chwytami ze współczesnego kina popularnego i niemalże poetyckimi alegoriami. Oto Polska jakiej nie ma, ale o której często opowiadamy między sobą wyolbrzymiając swoje obawy i pragnienia. Polska z łatwym dostępem do broni, pełna zamkniętych osiedli, gdzie honor jest najważniejszy, a krwawa rodzinna zemsta jest ceniona ponad wszystko inne. Jak na Dzikim Zachodzie. Jak w średniowieczu. To opowieść o dwóch młodych dziewczynach, które nie do końca potrafią odnaleźć się w takiej rzeczywistości. Czy to w ogóle możliwe?Takiego filmu o Alu Capone jeszcze nie było, choć powstały ich wcześniej dziesiątki. W filmie(od 30 maja) w rolę najsłynniejszego gangstera w historii wcielali się między innymi Robert De Niro, Jason Robards, czy Jon Bernthal, ale tym razem jest inaczej. I Tom Hardy to Al Capone jakiego jeszcze nie widzieliście na ekranie. Bo dotąd historie o Alu kończyły się na tym jak trafia do więzienia. Tymczasem tu, po blisko dekadzie za kratkami, wreszcie wychodzi na wolność. Schorowany, zmęczony, z poważnymi kłopotami psychicznymi. To postać niemalże tragiczna, otoczony bliskimi, którym nie ufa i którzy nie ufają jemu, z agentami FBI na karku, którzy wciąż wierzą, że trafią na trop schowanych przez Capone dziesięciu milionów dolarów. W sumie on też by je chętnie zobaczył, ale nie pamięta, gdzie są...• 1 majaMiasto bezprawia (Canal+ Premium)Zgniłe uszy (Canal+ Film)Wystawieni, sezon 1 (Canal+ Seriale)Przełęcz Diatłowa: w poszukiwaniu prawdy 1- 4 (Canal+ Dokument)• 2 majaW środku burzy (Canal+ Premium)Kolej na miłość (Canal+ Film)Wystawieni, sezon 2 (Canal+ Seriale)Sekrety budowniczych piramid odc.5 (Canal+ Dokument)• 3 majaDead Trigger - Oddział śmierci (Canal+ Premium)Adwokat (Canal+ Film)Druidzi - Historia i tajemnica celtyckich kapłanów (Canal+ Dokument)• 4 majaGniazdo zła (Canal+ Film)Mistrzowie przekąsek w akcji 2 odc. 3 (Canal+ Dokument)• 5 majaBabyteeth (Canal+ Film)Aretha Franklin: Historia największych przebojów (Canal+ Dokument)• 6 majaGreta (Canal+ Premium)Na podbój kosmosu: Poza Układem Słonecznym (Canal+ Dokument)•7 majaUpadek odc. 2 (Canal+ Premium)Klangor odc. 7 (Canal+ Premium)• 8 majaPolowanie (Canal+ Premium)UFO. Sprawa wagi światowej (Canal+ Dokument)• 9 majaNowi mutanci (Canal+ Premium)Jak być dobrą żoną (Canal+ Premium)Sekrety budowniczych piramid odc.6 (Canal+ Dokument)• 11 majaInicjacja (Canal+ Film)Mistrzowie przekąsek w akcji 2 odc. 4 (Canal+ Dokument)• 12 majaSekret bogini fortuny (Canal+ Film)Cher: Historia największych przebojów (Canal+ Dokument)• 13 majaTajemnica lasu umarłych odc. 1 i 2 (Canal+ Premium)Na podbój kosmosu: Komunikacja (Canal+ Dokument)• 14 majaUpadek odc. 3 (Canal+ Premium)Klangor odc. 8 (Canal+ Premium)• 15 majaKról Staten Island (Canal+ Premium)Juventus: czarno-biała historia (Canal+ Dokument)• 16 majaDorastanie z przytupem (Canal+ Premium)Szczęśliwy jak kot (Canal+ Dokument)• 18 majaPod nadzorem (Canal+ Film)Mistrzowie przekąsek w akcji 2 odc. 5 (Canal+ Dokument)• 19 majaLegendy komedii 4 odc. 1 (Canal+ Dokument)• 20 majaTajemnica lasu umarłych odc. 3 i 4 (Canal+ Premium)Na podbój kosmosu: Ziemia (Canal+ Dokument)• 21 majaEastern (Canal+ Premium)Upadek odc. 4 (Canal+ Premium)• 22 majaPojedynek na głosy (Canal+ Premium)Cała prawda o Tekashi69 (Canal+ Dokument)• 23 majaNigdy, rzadko, czasami, zawsze (Canal+ Premium)• 25 majaDziewczyna, którą nigdy nie byłam (Canal+ Film)Mistrzowie przekąsek w akcji 2 odc. 6 (Canal+ Dokument)• 26 majaSami bez mamy (Canal+ Film)Legendy komedii 4 odc. 2 (Canal+ Dokument)• 27 majaTajemnica lasu umarłych odc. 5 i 6 (Canal+ Premium)Na podbój kosmosu: Przyszłość (Canal+ Dokument)• 28 majaUpadek odc. 5 (Canal+ Premium)Obsesja odc. 1 (Canal+ Premium)• 29 majaCapone (Canal+ Premium)• 30 majaNiewybrane drogi (Canal+ Premium)