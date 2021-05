Player na maj. Serial "Szadź 2", "Zgoda", "Jestem taka piękna", "Hellboy", "Jackie"

Łukasz Szewczyk

• W maju w Playerze premiera nowego sezonu "Szadzi"

• Do pakietów podstawowych Playera trafi ponad 80 kolejnych tytułów kinowych. Użytkownicy będą mogli obejrzeć m.in. "Hellboy'a", "Dziewczynę z pociągu", "Whitney", "Suburbicion", "Son of a Gun", "Jestem taka piękna" czy "Zgodę".

Maj na platformie Player.pl to przede wszystkim. W drugim sezonie "Szadzi" ponownie skupimy się na postaci Piotra Wolnickiego, bohatera który jednocześnie przeraża i przyciąga. Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska) nie ma wątpliwości, że udało jej się złapać niebezpiecznego przestępcę, seryjnego mordercę pozbawiającego życia młode, religijne kobiety. Teraz, gdy w wyniku śledztwa Piotr Wolnicki (Maciej Stuhr) został postawiony przed sądem, wydaje się, że wyrok może być tylko jeden. Czy charyzmatycznemu religioznawcy uda się oszukać wymiar sprawiedliwości i odzyskać wolność?Mało kto wie, że twórcy potworów z filmów - "Milczenie owiec" "Psychoza" czy "Teksańska masakra piłą mechaniczną" - czerpali inspiracje z prawdziwego amerykańskiego seryjnego mordercy, Eda Geina. Nazywany "Rzeźnikiem z Plainfield" przez lata budził postrach w społeczeństwie USA. Jego przerażająca historia badają Steve Shippy i Cindy Kaza, którzy w swoim rodzinnym miasteczku prowadzą dochodzenie w sprawia lokalnych zjawisk paranormalnych. Próbując nawiązać mistyczne połączenie z duchem Eda i jego ofiarami, zadają sobie pytanie: czy zło żyje wiecznie? Film dokumentalny discovery+ Originalswłaśnie zadebiutował w Playerze.Wśród majowych propozycji znalazł się film(od 1 maja). Artystka, która z piosenkarki gospel stała się królową światowej sceny. To ona zainspirowała całe pokolenie wokalistek z Mariah Carey i Beyoncé na czele, a jej brawurowe wykonanie amerykańskiego hymnu w trakcie Super Bowl w 1991 roku przetarło ścieżki niedostępne wcześniej dla czarnoskórych muzyków. W tle tych wiekopomnych wydarzeń pisała się jednak inna historia. Porażająca opowieść o uzależnieniu i samozniszczeniu, wypełniająca kolumny tabloidowych gazet i czasopism. Historia kobiety, która na scenie miała głos anioła, ale poza nią przegrywała walkę z własnymi demonami. "Whitney" to jedyna tego typu produkcja, która otrzymała pełną zgodę i poparcie rodziny oraz spadkobierców wokalistki. W filmie zostaną wykorzystane niepublikowane wcześniej ujęcia, rzadko lub nigdy niepokazywane materiały filmowe, a także nagrania koncertowe wykonane przez samą Whitney Houston w różnych okresach jej kariery. Widzowie usłyszą wersje oryginalne oraz acapella największych przebojów artystki. Wszystko to wsparte bogatymi materiałami ze zbiorów najbliższej rodziny i przyjaciół Whitney, dokumentującymi jej burzliwe, prywatne życie.Z kolei(od 1 maja) to film biograficzny o Jacqueline Bouvier Kennedy, żonie Johnie F. Kenndy'ego i jednej z najbardziej uwielbianych pierwszych dam w historii USA. Jacqueline ma 34 lata, kiedy jej mąż zostaje wybrany na 35. Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Elegancka i stylowa, od razu staje się globalną ikoną, jedną z najbardziej znanych kobiet na świecie. Jej intuicja i smak w kwestiach mody, sztuki i wystroju wnętrz są powszechnie podziwiane. Jednak 22 listopada 1963 roku poukładany świat Pierwszej Damy rozsypuje się na kawałki. Podczas wyborczej podróży do Dallas, ginie John F. Kennedy, a pogrążona w żałobie Jacqueline, na pokładzie Air Force One, powraca do Waszyngtonu. Mierząc się z tragedią, postanawia kontynuować dzieło męża. W ciągu kilku dni nie tylko dopisze triumfalny koniec do mitu JFK, ale też ugruntuje legendę, której na imię... Jackie.Także od 1 maja dostępny jest film. Młody JR (Brenton Thwaites) zostaje aresztowany za niewielkie przestępstwo. W twardych warunkach więzienia szybko zdaje sobie sprawę, że bez silnej opieki nie ma szans na przetrwanie za kratami. Młodemu przestępcy udaje się zawrzeć znajomość z groźnym kryminalistą uchodzącym za wroga publicznego numer jeden - Brendanem Lynchem (Ewan McGregor). JR staje się podopiecznym gangstera. Wszystko ma jednak swoją cenę. Młody chłopak musi pomóc Brendanowi i jego ekipie w ucieczce z więzienia. W nagrodę za udaną akcję, JR dostaje propozycję udziału w napadzie na złoto warte miliony dolarów. Kiedy w grę wchodzą tak olbrzymie pieniądze, nie można ufać nikomu. Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, bo JR zakochuje się w pięknej dziewczynie bardzo niebezpiecznego człowieka.W ofercie Player dostępna jest już. On - kapitan Neuville (Jean Dujardin), jest pozbawionym skrupułów, przebiegłym... tchórzem. Ona - Elisabeth (Mélanie Laurent), to szczera, rozważna i honorowa siostra niewinnej Pauline, czyli narzeczonej oficera. Pewnego dnia mężczyzna musi pilnie wyjechać, ale zapewniając ukochaną o swoim uczuciu, obiecuje, że będzie do niej często pisał. Niestety, żaden jego list nigdy nie dociera do zrozpaczonej Pauline. W tej sytuacji Elisabeth postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i, podszywając się pod niesłownego Neuville'a, zaczyna pisać do porzuconej narzeczonej fałszywe wiadomości.Renee (Amy Schumer) każdego dnia zmaga się z rzeczywistością. Jest przeciętniaczką mieszkającą w Nowym Jorku - mieście pięknych i bogatych. Pewnego dnia dochodzi do wypadku - na zajęciach fitness spada z rowerka treningowego. Uderza się w głowę i traci przytomność. Po odzyskaniu świadomości, spogląda w lustro i nie może uwierzyć w to, co widzi - jest piękna! Jej nogi stały się szczupłe i opalone, włosy pełne blasku, a ciało ma idealne proporcje. Problemem jest fakt, że w rzeczywistości nic się nie zmieniło. Renee nadal wygląda tak samo, a cała metamorfoza odbyła się w jej głowie.Uwaga, nadchodzi apokalipsa! Królowa czarownic Nimue przybywa do naszego świata, a wraz z nią dziesiątki demonicznych potworów. Wiedźma chce wprowadzić nowy porządek na Ziemi i gdy zdobędzie pełnie mocy, nikt nie będzie w stanie jej powstrzymać. Do walki z siłami zła staje Hellboy. Jego piekielne korzenie predestynują go do walki z taką potwornością. Niestety, bohater jest już nieco zmęczony i dość mocno zgorzkniały. Świat dał mu już wiele razy popalić. Czy jest więc w ogóle sens za niego się bić? Cóż, taka rola bohatera, nawet jeśli ma on rogi na głowie.(od 7 maja) z 2019 roku to reboot serii filmów o piekielnym superbohaterze autorstwa Guillermo Del Toro. Filmy oparte są na kultowym komiksie. W najnowszym obrazie w rolę głównego bohatera wciela się David Harbour ("Stranger Things", "Krocząc wśród cieni").W ofercie dostępny będzie obraz(od 7 maja). Adaptacja bestsellerowej powieści Pauli Hawkings w reżyserii Tateʼa Taylora, twórcy przebojowych ʼSłużącychʼ. Załamana rozwodem Rachel zaczyna obsesyjnie fantazjować o pięknej parze mieszkającej w domu, który codziennie mija, jadąc pociągiem. Pewnego ranka zobaczy tam jednak coś, co wkrótce wywróci jej życie do góry nogami. W roli głównej laureatka Złotego Globu Emily Blunt.Miejscowość(od 7 maja) dla jednych jest ucieleśnieniem amerykańskiego snu, dla innych - koszmaru. Mieszkańcy nie akceptują inności i odmienności, a taka właśnie, według nich, jest czarnoskóra rodzina Mayersów, która wprowadza się do jednego z domów w okolicy. Członkowie społeczności nie są zadowoleni z tego faktu. Nienawiść względem Afroamerykanów z każdym dniem przybiera na sile. Bezpośrednimi sąsiadami Mayersów są Lodge'owie, którzy pewnego dnia stają się ofiarami brutalnego napadu. Ich życie obraca się w ruinę, ale najmłodszy członek rodziny, Nicky, zaczyna podejrzewać, że nie wszystko jest tutaj takie, jak się wydaje. Rozpoczyna własne śledztwo i odkrywa kolejną mroczną tajemnicę Suburbicon.Z kolei(od 7 maja) to poruszająca historia miłosna, która rozgrywa się w trudnych czasach u schyłku II wojny światowej. Dwóch mężczyzn zakochanych w jednej dziewczynie. W rolach głównych nadzieja polskiego kina - Zofia Wichłacz i Jakub Gierszał (Piotr Langer Jr z serii o "Chyłce"). Jest 1945 rok. II wojna światowa dobiega końca. W Świętochłowicach na Śląsku organy bezpieczeństwa tworzą obóz pracy dla Niemców, Ślązaków i Polaków. Pod pretekstem ukarania zdrajców narodu polskiego, UB dokonuje czystek wśród "niechętnych komunistycznej władzy". Do pracy w obozie zgłasza się młody chłopak Franek. Próbuje ocalić Annę, w której jest zakochany. Nie wie, że wśród osadzonych znalazł się Erwin , Niemiec, jego przyjaciel sprzed wojny, który od dawna skrycie kocha się w dziewczynie... Franek dołącza do komunistów, naiwnie licząc, że uda mu się oszukać system. Już pierwsze dni pracy w obozie odzierają go ze złudzeń. A z czasem przekonuje się, że aby ocalić swoją ukochaną, będzie musiał poświęcić wszystko...