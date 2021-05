Netflix ogłasza start produkcji nowego serialu "1899" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Twórcy popularnego serialu "Dark" zaczynają produkcję nowego serialu oryginalnego dla Netflixa

• "1899" ma być serialem europejskim, a jego bohaterowie pochodzący z różnych krajów będą używać ojczystych języków

Nowy serial Netflixato rozpisana na osiem odcinków historia śledzi tajemnicze losy statku z imigrantami, który płynie z Europy do Nowego Jorku. Pasażerowie reprezentują różne środowiska i narodowości, ale wszyscy mają te same marzenia i nadzieję na odmianę losu w nowym stuleciu oraz nowe życie za granicą. Gdy niespodziewanie na otwartym morzu napotykają drugi statek, który od miesięcy uważano za zaginiony, zdarzenia przybierają nieoczekiwany obrót. To, co znajdują na pokładzie drugiego statku, zamieni ich podróż do ziemi obiecanej w przypominającą koszmar łamigłówkę, w której skupiają się tajemnice przeszłości łączące wszystkich bohaterów.Fiese i Odar, twórcy wielokrotnie nagradzanego niemieckiego serialu "Dark", docenionego zarówno przez krytyków, jak i widzów, do swojej nowej produkcji zaprosili międzynarodową obsadę: Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Lucas Lynggaard T0nnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, Jose Pimentao, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards, Alexandre Willaume i Anton Lesser. Odgrywane przez nich postacie będą mówić w swoich ojczystych językach, a serial ma być wielojęzyczną opowieścią.- opisuje Jantje Friese scenarzystka, producentka i showrunnerka nowej produkcjiSerial będzie kręcony na wybudowanym specjalnie na jego potrzeby wirtualnym planie filmowym. Największy w Europie wirtualny plan filmowy wykorzystujący ekrany LED typu "Volume" zapewnia twórcom filmowym ogromne możliwości. Dzięki wykorzystaniu wirtualnych scenografii i lokalizacji tworzonych w oparciu o silnik gier pozwala rejestrować dużą liczbę skomplikowanych efektów wizualnych bezpośrednio na planie. Właścicielem tej nowoczesnej wirtualnej przestrzeni produkcyjnej jest DARK BAY, spółka założona przez DARK WAYS oraz Studio Babelsberg, niemieckie studio filmowe o długiej tradycji, przy wsparciu finansowym Netflixa. Wirtualny plan zlokalizowano na terenie należącym do Studia Babelsberg, które znajduje się pod Berlinem. Zapewni twórcom filmowym nowe i innowacyjne sposoby opowiadania historii.- mówi Baran bo Odar, reżyser, producent i showrunner serialu "1899".- dodaje Rachel Eggebeen, dyrektorka ds. produkcji własnych Netflix w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA),Do tworzenia nowego serialu Odar i Friese ponownie zaprosili wyjątkowo utalentowanych współpracowników, z którymi pracowali już przy świecie serialu DARK. Powraca na przykład operator Nikolaus Summerer, scenograf, Udo Kramer i kompozytor, Ben Frost. Ekipę filmową uzupełniają nowe twarze - dyrektorka castingu, Lucy Bevan, nagrodzona Oscarem projektantka kostiumów, Bina Daigler, oraz Chrisian Kaestner, który będzie nadzorował pracę zespołów odpowiedzialnych za zintegrowaną wizualizację w Framestores, a także zespołów od produkcji wirtualnej i efektów specjalnych.Serial "1899" jest produkowany przez firmę DARK WAYS we współpracy z Netflix. DARK WAYS otrzymuje na potrzeby produkcji "1899" wsparcie finansowe od Niemieckiego Funduszu Filmowego (GMPF) oraz od Medienboard Berlin-Brandenburg. Z kolei studio produkcji wirtualnej DARK BAY uzyskało wsparcie od Banku Inwestycyjnego Brandenburgii (Investitionsbank des Landes Brandenburg, ILB).