"Behawiorysta". Nowy serial Player Original z Robertem Więckiewiczem

Łukasz Szewczyk

• Player zapowiada nowy serial "Behawiorysta" na podstawie bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza

• Nowa produkcja z Robertem Więckiewiczem zadebiutuje w Playerze już za kilka miesięcy

Gerard Edling (Robert Więckiewicz) to persona non grata w opolskich organach ścigania. Jednak, ze względu na umiejętność bezbłędnej interpretacji mowy ciała, zostaje nieoficjalnie poproszony o pomoc w schwytaniu niebezpiecznego szaleńca. Mężczyzna wziął za zakładników dzieci i wychowawców jednej z miejskich szkół, nie żądając przy tym nic w zamian. Pod ogromną presją czasu, Edling stara się odkryć motywację porywacza i go przechytrzyć. Niestety, okazuje się, że trafił na równego sobie przeciwnika. Przestępca wydaje się doskonale znać sztuczki Gerarda, potrafi przewidzieć każdy jego ruch. Dodatkowo wykorzystując potęgę Internetu, zaczyna realizować swój misterny plan..."-- mówi Tomasz Cichoń, producent.Świat online stał się integralną częścią codziennego życia. Użytkownicy sieci intensywnie lajkują, szerują, udostępniają, czatują. Zakupy, praca, nauka, a nawet relacje i emocje - wszystko jest "na kliknięcie". Jak się okazuje, dla Horsta (Krystian Pesta), również decyzja o życiu lub śmierci innych. Internet w jego rękach to narzędzie do precyzyjnego planowania zbrodni i manipulowania ludźmi. Zeiger organizuje swoiste igrzyska śmierci i zaprasza wszystkich do wirtualnego uczestnictwa w krwawym show. Wybór ofiary pozostawia widzom, bezpiecznie schowanym za ekranami swoich komputerów. Czy organom ścigania oraz Gerardowi uda się zapobiec morderstwom? A może, w erze wszechobecnego WiFi, przestarzałe policyjne procedury i długo trwające formalności staną na drodze do uratowania kolejnych ofiar?- dodaje Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający Player.pl.Obok Roberta Więckiewicza w serialu pojawią się także Krystian Pesta, Katarzyna Dąbrowska, Anna Mrozowska, Magdalena Czerwińska, Mirosław Haniszewski, Rafał Zawierucha, Marysia Sobocińska, Anna Próchniak i Ewa Kolasińska.Producentem serialu z ramienia TVN jest Tomasz Cichoń, producentem wykonawczym Violetta Furmaniuk-Zaorska i Aktiv Media. Za scenariusz odpowiadają Bartosz Janiszewski i Maciej Kazula. Od strony reżyserskiej nad serialem czuwa Łukasz Palkowski. Kierownikiem produkcji jest Agnieszka Knysak-Sandecka. Zdjęcia realizuje Marian Prokop. Scenografię przygotowują Aleksandra Kierzkowska i Katarzyna Masztakow, kostiumy - Agnieszka Werner-Szyrle, charakteryzacją zajmuje się Iwona Kajszczak. Muzykę do serialu skomponował Bartosz Chajdecki.Zdjęcia powstają w Warszawie i okolicach, Opolu oraz Małopolsce.Premiera, składającego się z 8 odcinków, serialu "Behawiorysta" już za kilka miesięcy w Playerze.Przypomnijmy, że Player Original to produkcje własne Playera, realizowane specjalnie na zamówienie serwisu i dostępne ekskluzywnie w Playerze. Do tej pory w bibliotece znalazły się: seria "Chyłka", "Szadź", "Żywioły Saszy - Ogień", "Nieobecni", "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komedy", "Mamy to!" oraz "Top Model. Front Row", a wkrótce pojawi się nowy serial z Agatą Kuleszą - "Skazana".