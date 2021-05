Nowa platorma Viaplay stawia na filmy. Premiera "Hilma" w 2022 roku

Łukasz Szewczyk

• NENT Group każdego roku wyprodukuje dwa duże filmy anglojęzyczne

• Produkcje, które skierowane są do międzynarodowej publiczności, będą przedstawiały historie znanych osób pochodzących z krajów nordyckich

• Autorem scenariusza oraz reżyserem pierwszego obrazu zatytułowanego "Hilma", jest nominowany do Oscara, Lasse Hallström

Nordic Entertainment Group (NENT Group), firma streamingowa działająca w państwach nordyckich, co roku wyprodukuje dwa duże filmy anglojęzyczne, które będą przedstawiały międzynarodowej publiczności złożone historie inspirujących postaci pochodzących z krajów regionu. Pierwszym obrazem stworzonym w ramach tego długoterminowego projektu, który będzie wspierał regionalną kinematografię, jest "Hilma" - biografia rewolucyjnej szwedzkiej artystki oraz pionierki ruchu feministycznego Hilmy af Klint. Autorem scenariusza oraz reżyserem obrazu jest Lasse Hallström (nominowany do Oscara za "Wbrew regułom" oraz "Moje pieskie życie"), a w roli tytułowej wystąpi Lena Olin (nominowana do Oscara za film "Wrogowie").Lasse Hallström jest jednym z najbardziej znanych szwedzkich reżyserów i autorem takich filmów jak "Co gryzie Gilberta Grape'a"; "Czekolada" i "Kroniki portowe", za który otrzymał nominację do Złotego Niedźwiedzia na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie w 2002 roku. Lena Olin wystąpiła w takich obrazach jak "Fanny i Aleksander" oraz "Po próbie" Ingmara Bergmana. Za swoją pierwszą ważną międzynarodową rolę w "Nieznośnej lekkości bytu" otrzymała nominację do Złotego Globu, później wystąpiła m.in. w takich filmach jak "Havana" w reżyserii Sydneya Pollacka; "Krwawy Romeo", a ostatnio "The Artist's Wife", w którym partnerował jej Bruce Dern.- mówi Lasse Hallström.Film zatytułowany "Hilma" przedstawi życie Hilmy af Klint (1862-1944), której niekonwencjonalna sztuka oraz duchowość sprawiły, że jej 1300 prac przez dziesięciolecia pozostawało w dużej mierze nieznanych. Dziś af Klint jest uznawana za jedną z pierwszych abstrakcyjnych artystek zachodniego świata, co jest jeszcze bardziej imponujące z uwagi na charakter otaczającej jej, zdominowanej przez mężczyzn, sceny artystycznej.Lena Olin wcięli się w postać dojrzałej Hilmy af Klint, natomiast córka Olin i Lasse Hallströma, Tora Hallström ("Mój przyjaciel Hachiko") przedstawi historie głównej bohaterki w okresie jej młodości.- Filippa Wallestam, Chief Content Officer NENT Group.- dodaje Anders Jensen, prezes NENT Group."Hilma" będzie miała swoją premierę w 2022 roku, wyłącznie w serwisie streamingowym Viaplay, który należy do NENT Group. Projekt będzie realizowany przez NENT Studios. Producentem filmu jest Helena Danielsson, natomiast Josephine Zapata Genetay jest jego producentem wykonawczym.W 2021 roku NENT Group zaplanowała premierę co najmniej 40 oryginalnych produkcji. W ciągu ostatnich trzech miesięcy swoją premierę na platformie streamingowej Viaplay miały "Suck It Up"; trzeci sezon "Fixi in Playland" oraz "Glacier"; drugi sezon "Honour"; "Those Who Kill"; "Huss" oraz "Delete Me", a także "My, dzieci z dworca Zoo".Niedawno ogłoszone produkcje oryginalne obejmują takie tytuły jak: "Sisterhood"; "Who Shot Otto Mueller?"; biografię Börje Salming; "Fadime"; "Taylor's Island"; "Kin"; "What about Monica"; "Trom"; "THE KINGDOM EXODUS"; "Made in Oslo"; "Estonia: The Last Wave"; "A Class Apart"; "Threesome"; "Suedi"; drugi sezon "Stella Blómkvist"; drugi sezon "Wisting"; "The Box"; "Two Sisters"; "Thunder in My Heart"; "Furia"; "Close to Me"; "Try Hard"; "Max Anger"; "Dystopia"; "The Swarm"; drugi sezon "The Truth Will Out"; "Harmonica"; "Perfect People"; drugi sezon "Face to Face"; "Home Invasion", a także "Margeaux".NENT Group wraz z FilmNation Entertainment utworzyła spółkę joint venture z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz zainwestowała w amerykańskie studio Picturestart.