Canal+ Online z nową ofertą

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Online odświeża ofertę.

• Dostęp do wszystkich oryginalnych seriali Canal+, hitów filmowych, programów informacyjnych, sportu na żywo oraz tysięcy programów dokumentalnych, kulinarnych i lifestylowych.

Nowa oferta Canal+ Online

Nowa oferta serwisu Canal+ online to propozycja dla poszukujących wygodnego dostępu do świata Canal+: nagradzanych seriali i filmów z Polski i ze świata, w tym oryginalnych produkcji Canal+ (m.in. "Klangor", "Król", "Żmijowisko", "Belfer", "Kruk"), hitów kinowych oraz sportu na żywo z transmisjami rozgrywek PKO BP Ekstraklasy, Premier League, LaLiga, NBA, PGE Ekstraligi i eWinner 1. Ligi Żużlowej, turniejów cyklu WTA Tour oraz inspirujących dokumentów, programów lifestyle'owych i programów dla najmłodszych. A to wszystko przez internet, bez długoterminowej umowy, z możliwością oglądania na wielu urządzeniach i w nawet dwóch streamach jednocześnie.Od dziś w serwisie oferowany jest m.in.z ponad 6000 godzin treści na życzenie oraz treściami na żywo w cenie 45 zł za miesiąc subskrypcji (pierwszy miesiąc za 20 zł).Dostęp do serwisu Canal+ online można rozszerzyć o trzy dodatkowe opcje z treściami na życzenie oraz na żywo. Pakietjest oferowany w cenie 55 zł za miesiąc subskrypcji (pierwszy miesiąc za 30 zł). Pakietjest oferowany w cenie 55 zł za miesiąc subskrypcji (pierwszy miesiąc za 30 zł). Z koleijest oferowany w cenie 65 zł za miesiąc subskrypcji (pierwszy miesiąc za 40 zł).Dostępne opcje można łączyć tworząc najlepszą dla siebie ofertę, np. Canal+ i HBO oraz Eleven (65 zł za miesiąc subskrypcji; pierwszy miesiąc za 40 zł) czy Canal+ oraz HBO i Fun&News (75 zł za miesiąc subskrypcji; pierwszy miesiąc za 50 zł).Pełna oferta Canal+ online ze wszystkimi dodatkowymi opcjami jest oferowana w cenie 85 zł za miesiąc subskrypcji (pierwszy miesiąc za 60 zł).Z dodatkowych opcji w podanych powyżej cenach można skorzystać wyłącznie przy zakupie podstawowej subskrypcji Canal+. Podane ceny obowiązują po wyrażeniu zgód marketingowych.Przypomnijmy, że z serwisu Canal+ online można korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, aplikację w telewizorze z systemem Android TV oraz Apple TV. Serwis wspiera również technologię AirPlay oraz Google Cast, co pozwala na wygodnie przesyłanie obrazu z urządzenia mobilnego na telewizor. Z serwisu można korzystać na dwóch urządzeniach w tym samym momencie.