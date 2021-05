Nowy film TVN "Czarna owca" latem w kinach, pod koniec roku na Playerze

Łukasz Szewczyk

• "Czarna owca" to słodko-gorzki komediodramat o współczesnej rodzinie, w której każdy z bohaterów musi niespodziewanie na nowo poukładać swoje życie

• Na ekranie zobaczymy między innymi Arkadiusza Jakubika, Magdalenę Popławską i Kamila Szeptyckiego

"Czarna owca" to ciepły i wzruszający komediodramat o więzach, których nie można przerwać. Film w zabawny sposób spróbuje odpowiedzieć na szereg ważnych pytań dotyczących relacji rodzinnych i dorastania.Magda (Magdalena Popławska) i Arek (Arkadiusz Jakubik) tworzą zgrane małżeństwo z 25-letnim stażem, opiekujące się chorym dziadkiem (Włodzimierz Press). Mieszkają z synem Tomkiem (Kamil Szeptycki), który jest w długoletnim związku ze swoją dziewczyną, Asią (Agata Różycka). Pozornie wszystko jest w porządku - typowa rodzina. A jednak...Magda, nauczycielka w katolickim liceum, ukrywa przed wszystkimi fakt, że woli kobiety, Arek od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy, a Tomek - popularny youtuber, kieruje się głównie swoim interesem. Ambaras zaczyna się, kiedy zmęczona życiem w ukryciu Magda postanawia iść za głosem serca, uruchamiając lawinę kolejnych zdarzeń. Asia zrywa z Tomkiem, dziadek znika, a Arek ma problem z posklejaniem rzeczywistości na nowo. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak mu się wydaje... Czy każdy z bohaterów odnajdzie swój własny sposób na szczęście?- mówi Aleksander Pierzak, reżyser.- dodaje Anna Waśniewska-Gil, producentkaW obsadzie znaleźli się Arkadiusz Jakubik, Magdalena Popławska, Kamil Szeptycki, Agata Różycka, Włodzimierz Press, Anna Cieślak i Anna Smołowik ."Czarna owca" to najnowsza produkcja fabularna TVN Grupa Discovery, za dystrybucję filmu odpowiada NEXT FILM. Reżyserem jest Aleksander Pietrzak, autorem zdjęć Mateusz Pastewska, scenarzystą Bartosz Kozera, a kierownikiem produkcji Krzysztof Łojan. Producentem filmu jest Anna Waśniewska-Gil, a producentem wykonawczym Rafał Ulicki."Czarna owca" trafi na ekrany kin w całej Polsce już 13 sierpnia, zaś pod koniec roku zadebiutuje na platformie player.pl!