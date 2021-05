Ipla z nowym programem motoryzacyjnym "Drift My Ride"

Łukasz Szewczyk

• Użytkownicy serwisu Ipla mogą już obejrzeć pierwszy odcinek nowego, autorskiego programu motoryzacyjnego serwisu - "Drift My Ride".

• Program przybliży widzom świat zawodów driftingowych i kulisy tej dyscypliny sportu.

• Poprowadzą go wielokrotna mistrzyni driftingu Karolina Pilarczyk i Mariusz Dziurleja.

"Drift My Ride" to nowy format IPLI, w którym widzowie mogą zajrzeć za kulisy driftingu, bliżej poznać zawodników tej dyscypliny i ich pasje. Prowadzący program, wraz z kamerą, odwiedzają topowych zawodników driftingu w Polsce, zaglądają pod maski aut, dopytują i zdradzają tajniki prac oraz rozwiązań konstruktorskich tych niezwykłych samochodów. W programie nie brakuje emocji i ciekawych historii z codziennego życia sportowców.- wspomina prowadząca program Karolina Pilarczyk.- dodaje współprowadzący program Mariusz Dziurleja.Prowadząca Karolina Pilarczyk to wielokrotna mistrzyni driftingu, która doskonale odnajduje się w świecie ryku silników, rozgrzanego asfaltu i charakterystycznych odgłosów aut sunących w precyzyjnym poślizgu w odległości zaledwie kilku centymetrów jeden od drugiego. W programie towarzyszy jej team manager Mariusz Dziurleja.Na nowy format składa się z 12 driftingowych historii, które będą pojawiać się w IPLI we wtorki i piątki. Pierwszy odcinek jest już dostępny w serwisie i można go obejrzeć bezpłatnie na ipla.tv lub w aplikacji IPLA na wybranym urządzeniu - tablecie, smartfonie, laptopie czy w Smart TV."Drift My Ride" to kolejny oryginalny program IPLI. Wśród innych regularnie realizowanych i cieszących się dużym zainteresowaniem widzów tytułów są m.in.: "Krzywy kadr", "Studio IPLA", "Sit down", "Do jednej bramki" czy "Ekologicznie".