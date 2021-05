Finał sezonu show "Kuba Wojewódzki" w TVN, dodatkowe odcinki na Playerze

Łukasz Szewczyk

• Player przedłuża wiosenny sezon popularnego show "Kuba Wojewódzki"

• W serwisie użytkownicy znajdą dodatkowe ekskluzywne materiały.

Wbrew wcześniejszym planom, widzowie TVN nie zobaczyli wczoraj finału sezonu "Kuby Wojewódzkiego" - niepokorny dziennikarz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Specjalnie dla fanów wiosenna seria została wydłużona o odcinek. I na tym nie koniec niespodzianek. Wraz z Playerem Kuba Wojewódzki przygotował dwa dodatkowe epizody i jeden materiał specjalny tylko dla użytkowników serwisu.We wczorajszym odcinku Kuba Wojewódzki zaprosił na swoją kanapęoraz. To na pewno jedno z tych spotkań, które przejdą do historii programu. Już podczas rejestrowania rozmowy jasnym było, że kiedy takie nazwiska zasiadają naprzeciw siebie, tematów nie zabraknie. Dlatego też tym razem na Playerze zamiast "Kuba Wojewódzki - ciąg dalszy" pojawił się odcinek specjalny, będący zapisem całego spotkania gospodarza z jego nietuzinkowymi gośćmi. To aż 75 minut rozmowy.Już w przyszły wtorek (18 maja) w TVN zostanie wyemitowany finał sezonu programu. Tym razem wśród gości zaproszonych przez Kubę do studia znajdą się były premier. Tradycyjnie po jego emisji w TV odcinek wraz z "Kuba Wojewódzki - ciąg dalszy" trafią do Playera.Natomiast od kolejnego tygodnia w serwisie player.pl zadebiutują odcinki przygotowane tylko dla jego użytkowników. 25 maja na kanapie mistrza ciętej riposty zasiądą bohaterowie masowej wyobraźni - popularni influencerzy,. Na co dzień obiektyw i błysk fleszy są dla nich paliwem napędowym, który jeszcze bardziej angażuje ich do działania.Z kolei na dzień dziecka (1 czerwca) Kuba spotka się z kontrowersyjną wnuczką jednego z najpopularniejszych polityków -oraz popularnym youtuberem -Szykuje się stracie pokoleń. Kto jednak wyjdzie z niego z tarczą, a kto na tarczy?