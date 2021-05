Cały sezon serialu "Klangor" już dostępny na Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Serial "Klangor". najnowsza produkcja Canal+ Original, jest w całości dostępny w Canal+ online.

Jeżeli nie możesz oderwać się od serialu i tłumiąc głos rozsądku odpalasz na laptopie odcinek za odcinkiem - to uprawiasz binge-watching. Wraz z zachodzącą od lat zmianą sposobu konsumpcji mediów, zjawisko to staje się coraz bardziej popularne. W taki sposób seriale lubi oglądać chociażby Arkadiusz Jakubik, odtwórca głównej roli Rafała Wejmana w serialu "Klangor".- mówi Arkadiusz Jakubik w wywiadzie dla To&Owo.Na stronie dostępne będą także specjalne materiały wideo poświęcone serialowi."Klangor" to dramat rodzinny z historią kryminalną w tle. Maja Ostaszewska i Arkadiusz Jakubik wcielają się w role Magdy i Rafała Wejmanów, małżeńskiej pary, której życie wypada z zakrętu po tym, jak jedno z ich dzieci znika bez śladu. Rafał wierząc, że tylko on może odnaleźć córkę, rozpoczyna desperackie poszukiwania na własną rękę. Wczoraj był psychologiem więziennym w randze porucznika, najbardziej opanowanym człowiekiem na świecie. Dzisiaj, żeby zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w noc zaginięcia córki, będzie musiał zaprzeczyć wszystkim wartościom, które jeszcze kilka dni wcześniej definiowały go jako męża, ojca, człowieka.