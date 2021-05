Kulisy kryzysu w rodzinie królewskiej w nowym dokumecie Discovery+

Łukasz Szewczyk

• Odkąd były książę i księżna Sussexu porzucili królewski dwór dla Kalifornii, konflikt między obiema rodzinami narastał.

• W TVN24 GO zadebiutował nowy film dokumentalny discovery+ Originals "Harry i Meghan: kulisy kryzysu w rodzinie królewskiej"

Do biblioteki serwisu TVN24 GO w ostatni weekend dołączył głośny dokument "Harry i Meghan: kulisy kryzysu w rodzinie królewskiej". W środę 19 maja para świętuje trzecią rocznicę ślubu. Produkcja bada, jak wyglądały relacje księżnej i księcia Sussexu z rodziną królewską od momentu wejścia do niej Meghan Markle i co leżało u podstaw rozłamu. Eksperci świata polityki, show-biznesu, medioznawcy i dziennikarze komentują wydarzenia, które doprowadziły do największego w ostatnich latach skandalu w brytyjskiej rodzinie królewskiej, a także oceniają konsekwencje wywiadu pary książęcej z Oprah Winfrey.Głośny wywiad Oprah Winfrey z Meghan Markle i księciem Harrym, który jest punktem wyjścia tego dokumentu, w Polsce pokazał TVN24. Była to jedyna stacja telewizyjna w Polsce, która miała prawa do emisji materiału.Film dokumentalny "Harry i Meghan: kulisy kryzysu w rodzinie królewskiej" jest produkcją discovery+ Originals. 16 maja zadebiutował w TVN24 GO. W połowie czerwca dołączy także do kolekcji discovery+ w Playerze. W bibliotece filmów dokumentalnych w TVN24 GO obejrzeć można także m.in. film "Filip. Król bez korony".