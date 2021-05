"Czarny poniedziałek" i "Terapia" z nowymi sezonami w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Do serwisu HBO GO powrócą dwa lubiane seriale.

• "Czarny poniedziałek" to produkcja opowiadająca o grupie outsiderów, którzy przejęli klub oldboyów z Wall Street.

• Po latach, w nowej odsłonie i z nową obsadą, wraca serial HBO "Terapia".

"Terapia 4" w HBO GO / Fot. HBO

to serial o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejęła klub oldboyów z Wall Street i nie przestała działać także w kolejnej dekadzie.19 października 1987 roku przeszedł do historii jako Czarny Poniedziałek. Tego dnia przez globalne rynki przetoczył się jeden z największych krachów, a giełda na Wall Street odnotowała największą dzienną stratę w historii. Nikt nie wiedział, co było przyczyną tych zdarzeń... aż do czasu. Serial opowiada o grupie outsiderów, którzy przejęli klub oldboyów z Wall Street i doprowadzili do upadku największego na świecie systemu finansowego. W trzecim sezonie ekipa jest gotowa podbić lata dziewięćdziesiąte. Podczas gdy świat finansów przechodzi głęboką fascynację kokainą, bohaterowie stają przed egzystencjalnym pytaniem - co ma zrobić zawodnik, gdy odbiera się mu piłkę? Odpowiedź brzmi... zmienić grę. I chociaż na horyzoncie mogą pojawić się ciemne chmury, tej grupie ludzi jakoś zawsze udaje się dopiąć swego.Premiera trzeciego sezonu serialu "Czarny poniedziałek" od 24 maja 2021 roku w HBO GO.Nagrodzony Złotym Globem i dwoma nagrodami Emmy serial HBO wraca we wznowionej po latach wersji. W roli terapeutki tym razem występuje zdobywczyni Emmy Uzo Aduba. Akcja produkcji rozgrywa się w dzisiejszym Los Angeles. Trójka bardzo różniących się od siebie pacjentów odbywa sesje terapeutyczne z Brooke Taylor. Spotkania mają im pomóc lepiej radzić sobie z bolączkami współczesnego życia. Kwestie, takie jak globalna pandemia oraz niedawne zmiany społeczne i kulturowe stanowią tło pracy terapeutki - a wszystko w czasie, gdy boryka się ona z osobistymi problemami.W najnowszym sezonie obok Uzo Aduby występują Anthony Ramosw roli Eladio, który pracuje jako opiekun domowy dorosłego syna pewnej zamożnej rodziny; Liza Colón-Zayas jako Rita, powierniczka i przyjaciółka Brooke, która wspiera ją w walce z jej własnymi demonami i doświadczeniu wielkiej straty; John Benjamin Hickey jako Colin, czarujący milioner, który właśnie wyszedł z więzienia po wyroku za przestępstwa urzędnicze i teraz musi poradzić sobie ze wszystkimi zmianami, które nastąpiły w jego życiu; Quintessa Swindell jako Laila, dość nieufna, nastoletnia pacjentka Brooke, usiłująca określić swoją własną tożsamość w oderwaniu od oczekiwań jej apodyktycznej rodziny oraz Joel Kinnaman (For All Mankind) jako Adam, partner Brooke, z którym terapeutka się w kółko schodzi i rozchodzi.Producentem serialu "Terapia" jest HBO. Obowiązki producentów wykonawczych pełnili Stephen Levinson, Mark Wahlberg, Hagai Levi, Jennifer Schuur, Joshua Allen oraz Melissa Bernstein; Współproducentami wykonawczymi byli Joanne Toll i Noa Tishby serve. Serial Terapia został wyprodukowany we współpracy z Leverage, Closest to the Hole Productions oraz Sheleg.Pierwsze dwa odcinki nowego sezonu serialu HBO "Terapia" dostępne będą w serwisie HBO GO od rana 24 maja 2021 roku. Emisja tych dwóch odcinków na antenie HBO zaplanowana została na godz. 20:10 - jeden po drugim.