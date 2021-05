Drugi sezon "Betty" od czerwca w HBO GO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Serial HBO "Betty" o poszukujących swojego miejsca w życiu skejterkach powraca z nowym sezonem.

• Premiera drugiego sezonu produkcji odbędzie w czerwcu w HBO GO.

Drugi sezon serialu "Betty" w HBO / Fot. HBO

Bohaterkami serialu "Betty" jest grupa pochodzących z bardzo różnych środowisk dziewczyn z Nowego Jorku. Ich życiową pasją jest, zdominowany przez mężczyzn, skateboarding.W drugim sezonie obserwujemy, jak pięć głównych bohaterek z młodych dziewczyn staje się kobietami i razem stawia czoła wyzwaniom, które ta zmiana za sobą niesie. Próbując zapanować nad presją, która towarzyszy wkraczaniu w dorosłość, dziewczyny wpuszczają do swojego świata chłopców, ich męskich 'odpowiedników', którzy stają się prawdziwymi sojusznikami. W myśl większego dobra tworzą jeden, wspólny front. Drugi sezon serialu, którego akcja toczy się w 2020 roku, przedstawia pandemię koronawirusa w Nowym Jorku, gdzie maski i aktywności na świeżym powietrzu są normą.W nowym sezonie występują: Nina Moran jako Kirt, Dede Lovelace jako Janay, Moonbear jako Honeybear, Rachelle Vinberg jako Camille oraz Ajani Russell jako Indigo.Ponownie, w tym sezonie pojawią się także: Katerina Tannenbaum jako Ash, Andrew Darnell jako Sylvester, Lil' Dre jako Tai, Roblé Ali jako Jzabel, Rad Pereira jako Victoria, Isabel Palma as Shelby; Eisa Davis as Jeanne, mama Indigo, Danielle Melendez jako Paloma; Aya Aldamin jako Deli Mama; Florence Pedrosa Blake Mourad jako Grandma Sue; Alexander Cooper, Raekwon Haynes, Moisés Acevedo, Judah Lang, Joe Apollonio oraz Sage Ceasar jako skejterzy Charlie, Philip, Micah, Scruffy, Joe i Teddy.Serial "Betty" został wyreżyserowany przez Crystal Moselle. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Moselle, Alliah Sophia Mourad, Igor Srubshchik, Jason Weinberg oraz Annie Schmidt.Emisja na antenie HBO zaplanowana została w lipcu. Nowy sezon liczy 6 odcinków.