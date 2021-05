Kosmiczna "Misja" pełna absurdalnego humoru od czerwca w Playerze

Łukasz Szewczyk

• W czerwcu debiut nowej produkcji Player Original

• "Misja" to ko(s)miczna seria dla wielbicieli absurdalnego humoru

• Projekt jest efektem współpracy Playera i Grupy Filmowej Darwin.

Jakiś czas temu informowaliśmy o współpracy Playera z Grupą Filmową Darwin . W kwietniu w ofercie Playera znalazły się dotychczasowe produkcje popularnej grupy youtuberów-filmowców. A już za kilka tygodni do oferty serwisu trafi zapowiadany nowy projekt pod marką Player Original.Akcja "Misji" - ko(s)micznej przeniesie widzów do 2060 r. do międzynarodowej bazy kosmicznej. Na przestrzeni 10 odcinków użytkownicy Playera będą obserwować zmagania polskiej załogi. W jej skład wchodzi pięciu śmiałków. Jedno jest pewne: nie są to typowi zdobywcy galaktyki, jakich możemy znać z naszej popkultury. Każdy z nich ma swoje specyficzne przyzwyczajenia i cechy osobowości, które sprawiają, że załoga polskiej podstacji nr 15 jest nie do podrobienia.Na czele "Misji" stoi komandor Iwona (Anna Stela). To ona również jest autorką projektu. Ma jednak jeden problem: zamiast dowodzić grupą ludzi, wolałaby projektować. Dr Paweł (Jan Jurkowski) z kolei to jedyny medyk w bazie i kolejna "osoba na odpowiednim miejscu". Jak nikt, boi się zarazków kosmitów, chorób, a nawet... sztućców! Generalnie wszystkiego, co może nie być sterylne. Drugą kobietą na "Misji" jest biolog Eliza (Julia Wyszyńska), specjalistka od upraw wszelkiego rodzaju roślin i wielka fanka tworzenia nowych, zupełnie niestworzonych gatunków. Prywatnie kobieta jest żoną Arka (Marek Hucz), pokładowego programisty, odpowiadającego za mniej lub bardziej sprawne działanie systemów. Sam ma jedną wadę: wieczną sklerozę, ciągle o czymś zapomina. Grupę wysłanników galaktycznych zamyka Andrzej (Paweł Mitrowski), poczciwy kwatermistrz, który nadaje się do wszystkiego tylko nie do tej fuchy.Ten bardzo "nie na miejscu" skład ma do zrealizowania dwa ważne cele. Po pierwsze: przeżyć. Po drugie: rozbudować bazę, dociągnąć "Misję" do końca i sprawić, żeby jej rezultat był pozytywny. Czy to jednak wykonalne?Pierwsza seria "Misji" składa się z 10 odcinków. Każdy z epizodów to inna historia, ukazująca problemy i życie w podstacji nr 15. Całość z dużym przymrużeniem oka. Jak przekonują twórcy, nie zabraknie odjechanego humoru, błyskotliwych dialogów i nawiązań do otaczającej nas rzeczywistości.Wisienką na torcie każdego odcinka będą gościnne gwiazdorskie występy. W pierwszym odcinku użytkownicy Playera oprócz stałej obsady "Darwinów" zobaczą także Joannę Brodzik i Hannę Śleszyńską.Premiera nowej produkcji Player Original "Misja" 22 czerwca 2021 roku na Playerze.