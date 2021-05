Nowy talk-show w HBO GO. "Przerwa z Sam Jay" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Przerwa z Sam Jay" to nowy talk show, w którym jego gospodyni wraz z zaproszonymi gośćmi zajmuje się aktualnymi tematami.

• Nominowana do nagrody Emmy scenarzystka i komiczka Sam Jay porusza w programie takie kwestie jak rasa, polityka, nauka, religia, celebryci i wiele innych.

• Pierwszy odcinek jest już dostępny w HBO GO.

Program stworzony przez Sam Jay i Prentice'a Penny'ego to świeże spojrzenie na format, jakim jest wieczorny talk show. Twórcy wykorzystują w nim nowe podejście, aby zanurzyć się w te kulturowe i społeczne zagadnienia, które nas dzielą. Co tydzień Sam organizuje w swoim mieszkaniu przyjęcie, podczas którego ona i jej goście zgłębiają wspólnie aktualne tematy. Rozmowy te są dalej rozbudowywane w całym odcinku o dodatkowe wywiady, szkice i animacje. W czasach, kiedy podziały między ludźmi są bardzo widoczne, Sam podejmuje próbę wysłuchania, nauczenia się czegoś i zadania szeregu pytań osobom o różnych poglądach.Sam Jay jest nominowaną do nagrody Emmy scenarzystką programu NBC "Saturday Night Live". Jej pierwszy godziny program stand-uperski "Sam Jay: 3 in the Morning" miał swoją premierę w 2020 roku.Prentice Penny to wyróżniony nagrodą Peabody, Złotym Globem, a także nominacją do Emmy scenarzysta, reżyser i producent. Pełni obowiązki showrunnera, producenta wykonawczego oraz często także reżysera serialu HBO "Niepewne".Autorami programu "Przerwa z Sam Jay" są Sam Jay oraz Prentice Penny. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Sam Jay, Prentice Penny z ramienia A Penny For Your Thoughts, Chris Pollack, Langston Kerman, Diane Fitzgerald, David Martin oraz Kara Baker dla Avalon, Michelle Caputo i Shannon Hartmann. Współproducentem wykonawczym jest Alex Soler w imieniu A Penny for Your Thoughts Entertainment. Za reżyserię odpowiada JamsXBash. Tutuł produkowany jest dla HBO przez Art & Industry, Avalon oraz A Penny For Your Thoughts.Pierwszy odcinek nowego programu "Przerwa z Sam Jay" (Pause With Sam Jay) jest już dostępny w HBO GO. Premiera kolejnych odcinków odbywać się będzie co tydzień, w środy. Program liczy 6 odcinków.